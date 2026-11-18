St. Truiden empfängt Ajax am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Daio Wasabi Stayen Stadium in Sint-Truiden.

Das einzige zuvor dokumentierte Aufeinandertreffen fand am 9. Juli 2024 in einem Testspiel der Saisonvorbereitung statt. Ajax besiegte St. Truiden dabei klar mit 4:0. Das Spiel in der UEFA Conference League ist ein großer Meilenstein für St. Truiden, das sich auf europäischer Bühne mit einem traditionsreichen und erfolgreichen Gegner misst.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für St. Truiden gegen Ajax wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt St. Truiden gegen Ajax in der Conference League?

St. Truiden gegen Ajax findet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Daio Wasabi Stayen Stadium in Sint-Truiden statt.

Conference League - Spielwoche 5 10. Dez. 2026 - 15:00 Daio Wasabi Stayen Stadium

Wie kauft man Tickets für St. Truiden gegen Ajax in der Conference League?

Für das anstehende Conference-League-Spiel zwischen St. Truiden und Ajax gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf von St. Truiden (Sint-Truidense VV): Der wichtigste und sicherste Weg zu Tickets für den Heimbereich führt über das offizielle STVV-Ticketportal auf der Vereinswebsite. Dort können sich Fans für ein Ticketkonto registrieren.

Der wichtigste und sicherste Weg zu Tickets für den Heimbereich führt über das offizielle STVV-Ticketportal auf der Vereinswebsite. Dort können sich Fans für ein Ticketkonto registrieren. Tickets für den Gästebereich (Ajax-Fans): Tickets für mitreisende Ajax-Fans werden ausschließlich über die offiziellen Ticketkanäle von AFC Ajax vergeben. Dabei gelten das Treuepunktesystem des Vereins für Auswärtsspiele und dessen Vergaberegeln.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Was kosten Tickets für St. Truiden gegen Ajax in der Conference League?

Hier findet Ihr die geschätzten Ticketpreise für das Conference-League-Spiel zwischen St. Truiden und Ajax:

1. Offizielle Vereinskanäle

Tickets für Erwachsene: Kosten zwischen 20 und 32 Euro .

Kosten zwischen . Tickets für Studierende und Jugendliche: Ermäßigte Tickets für Studierende (unter 23/24 Jahren) kosten zwischen 15 und 17 Euro , Tickets für Kinder unter 12 Jahren zwischen 12 und 15 Euro .

Ermäßigte Tickets für Studierende (unter 23/24 Jahren) kosten zwischen , Tickets für Kinder unter 12 Jahren zwischen . Hospitality- und VIP-Pakete: Die Preise steigen üblicherweise von 75 Euro auf 95 Euro und mehr.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Einstiegs- und Mindestpreise beim Weiterverkauf: Liegen in der Regel bei etwa 120 bis 250 Euro .

Liegen in der Regel bei etwa . Durchschnittspreise auf dem Zweitmarkt: Liegen im Schnitt bei etwa 400 bis 520 Euro.

St. Truiden gegen Ajax in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von St. Truiden und Ajax

St. Truiden hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann die Mannschaft am 8. November in der First Division A mit 4:1 gegen Zulte Waregem, nachdem sie sich am 5. November in der Conference League 1:1 von Brann getrennt hatte. Zuvor hatte St. Truiden in der Conference League auswärts mit 1:0 gegen den FC Midtjylland gewonnen. Diesem Sieg waren zwei Ligapleiten in Folge gegen OH Leuven und Club Brügge vorausgegangen. In den fünf Spielen erzielte St. Truiden neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Ajax hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und ist in diesem Zeitraum ungeschlagen geblieben. Punkte ließ die Mannschaft lediglich beim 2:2 am 8. November beim FC Twente liegen. Der deutlichste Erfolg war das 6:1 gegen den FC Midtjylland in der Conference League am 5. November. Zudem besiegte Ajax in diesem Zeitraum AZ Alkmaar mit 1:0 und Atalanta mit 2:0. In den fünf Partien erzielte Ajax elf Tore und kassierte vier Gegentreffer.

St. Truiden gegen Ajax: Bisherige Bilanz

Das einzige in den verfügbaren Daten dokumentierte Duell der beiden Mannschaften war ein Testspiel in der Saisonvorbereitung am 9. Juli 2024, das Ajax mit 4:0 gegen St. Truiden gewann. Im vorliegenden Datensatz ist kein Pflichtspiel zwischen den Vereinen verzeichnet.