Napoli empfängt Fiorentina am Mittwoch, dem 16. Dezember 2026, im Stadio Diego Armando Maradona in Neapel.

In den vergangenen Spielzeiten hatte Napoli in diesem Duell meist die Oberhand und ist seit Oktober 2023 in sieben Begegnungen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. In dieser Zeit gewann der Klub aus Süditalien vier Serie-A-Duelle in Folge, darunter ein 2:1 zu Hause im Januar 2026. Im September 2026 trennten sich die beiden Teams in Florenz dann mit einem knappen 1:1.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Napoli gegen Fiorentina wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann wird SSC Napoli gegen Fiorentina in der Coppa Italia angepfiffen?

Napoli gegen Fiorentina findet am Mittwoch, dem 16. Dezember 2026, im Stadio Diego Armando Maradona in Neapel statt.

Wie kann man Tickets für SSC Napoli gegen Fiorentina in der Coppa Italia kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Coppa-Italia-Spiel zwischen SSC Napoli und Fiorentina gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Offizielle Kanäle von SSC Napoli: Für Heimfans ist das offizielle Ticketportal von SSC Napoli (Ticketone) der direkteste und sicherste Weg. In der Regel erhalten Dauerkarteninhaber zunächst während einer Vorverkaufsphase Zugriff auf Tickets, bevor der freie Verkauf beginnt.

Für Heimfans ist das offizielle Ticketportal von SSC Napoli (Ticketone) der direkteste und sicherste Weg. In der Regel erhalten Dauerkarteninhaber zunächst während einer Vorverkaufsphase Zugriff auf Tickets, bevor der freie Verkauf beginnt. Offizielle Kanäle von ACF Fiorentina: Für Auswärtsfans, die nach Neapel reisen, koordiniert die offizielle Ticketstelle von Fiorentina das Kontingent für den Gästebereich (Curva Ospiti). Der Verkauf läuft üblicherweise über Vivaticket oder Ticketone und unterliegt besonderen Kaufvoraussetzungen für den Gästebereich, etwa dem Besitz einer Fidelity Card.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Angebote der Vereine vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Tickets häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Coppa-Italia-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für SSC Napoli gegen Fiorentina in der Coppa Italia?

Hier findet Ihr eine Übersicht der Ticketpreise für das Coppa-Italia-Spiel zwischen SSC Napoli und Fiorentina:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Kurven (Unter- und Oberrang, Curva A & Curva B): Kosten üblicherweise etwa 14 bis 20 Euro .

Kosten üblicherweise etwa . Distinti (Unter- und Oberrang): Kosten in der Regel zwischen 25 und 45 Euro .

Kosten in der Regel zwischen . Tribuna (Haupttribüne, Plätze im Unter- & Oberrang): Kosten üblicherweise zwischen 50 und 90 Euro .

Kosten üblicherweise zwischen . VIP- & Hospitality-Kategorien: Die Preise reichen von 120 bis 250 Euro und mehr.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets über die offiziellen Verkaufskanäle der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Kurven- & Oberrang-Kategorien: Beginnen bei etwa 15 bis 25 Euro .

Beginnen bei etwa . Plätze im Distinti: Werden häufig für 30 bis 65 Euro angeboten.

Werden häufig für angeboten. Tribuna- & Gold-Plätze der Kategorie 1: Kosten üblicherweise 70 bis 130 Euro .

Kosten üblicherweise . VIP- & Platinum-Hospitality-Pakete: Können 250 bis 300 Euro und mehr kosten.

SSC Napoli gegen Fiorentina in der Coppa Italia: Alles Wissenswerte

Die Form von SSC Napoli und Fiorentina

Napoli geht mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Begegnung. Zuletzt spielte das Team in der Serie A 1:1 gegen Lazio, zuvor verlor es in der Champions League mit 1:4 gegen den FC Porto. In diesen fünf Partien erzielte die Mannschaft aus dem Maradona zwölf Tore und kassierte elf Gegentreffer. Der überzeugendste Erfolg in diesem Zeitraum war ein 4:1-Auswärtssieg bei Monza.

Fiorentina verbuchte in den letzten fünf Serie-A-Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Juventus. Der herausragende Erfolg in dieser Serie war ein 4:2-Auswärtssieg bei Sassuolo. In den fünf Partien erzielte Fiorentina zehn Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Die Tiefpunkte waren die Niederlagen gegen Inter und Como.

SSC Napoli gegen Fiorentina: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 20. September 2026 in der Serie A statt, als sich Fiorentina und Napoli im Artemio Franchi 1:1 trennten. In den letzten fünf Serie-A-Duellen hat Napoli mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Fiorentina und einem Unentschieden die bessere Bilanz. Die letzten beiden Begegnungen im Maradona gewann Napoli, darunter das 2:1 am 31. Januar 2026.