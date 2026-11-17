Southampton empfängt Burnley am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026, im St. Mary's Stadium in Southampton.

Das jüngste Pflichtspiel der beiden Teams fand im Februar 2025 im FA Cup statt. Burnley gewann im St. Mary's Stadium knapp mit 1:0. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen gab es jeweils zwei Siege für Southampton und Burnley sowie ein Unentschieden.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Southampton gegen Burnley wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Southampton gegen Burnley in der Championship?

Southampton gegen Burnley findet am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026, im St. Mary's Stadium in Southampton statt.

England Championship - Spielwoche 20 9. Dez. 2026 - 15:00 St. Mary's Stadium

Wie kauft man Tickets für Southampton gegen Burnley in der Championship?

Für das Championship-Spiel zwischen Southampton und Burnley gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Ticketportale der Vereine: Reguläre Heim- und Gästetickets könnt Ihr direkt über die offiziellen Ticketportale des Southampton FC oder des Burnley FC kaufen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, findet Ihr auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub häufig noch reguläre Eintrittskarten. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Southampton gegen Burnley in der Championship?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Southampton und Burnley:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene: Kosten in der Regel etwa 45 bis 60 € .

Kosten in der Regel etwa . Hospitality- und Premium-Spieltagspakete:Beginnen in der Regel bei etwa 135 €.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Tickets im Weiterverkauf: Beginnen in der Regel bei etwa 45 bis 50 € .

Beginnen in der Regel bei etwa . Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Liegt zwischen 70 und über 120 €.

Southampton gegen Burnley in der Championship: Alles Wissenswerte

Die Form von Southampton und Burnley

Southampton holte in seinen letzten fünf Championship-Spielen zwei Siege und zwei Unentschieden bei einer Niederlage. Das jüngste Spiel endete nach einem 1:1 gegen West Bromwich Albion mit einer 0:1-Niederlage gegen Preston North End. Zuvor zeigte Southampton beim 4:1-Sieg gegen die Queens Park Rangers seine Offensivqualitäten. In den fünf Partien erzielte Southampton acht Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Burnleys Bilanz aus den letzten fünf Spielen lautet: ein Unentschieden, ein weiteres Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verlor Burnley mit 4:5 gegen Cardiff City, ein Ergebnis, das die defensiven Schwächen verdeutlicht. In diesem Zeitraum verlor Burnley außerdem mit 1:4 gegen Lincoln City und mit 1:2 gegen die Wolverhampton Wanderers. In fünf Spielen erzielte Burnley sieben Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

Southampton gegen Burnley: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand im Februar 2025 im FA Cup statt, als Burnley im St. Mary's Stadium mit 1:0 gewann. Die letzten fünf erfassten direkten Duelle in der Premier League und im FA Cup waren insgesamt ausgeglichen. Southampton gewann zwei dieser Begegnungen, Burnley ebenfalls zwei, und eine Partie endete unentschieden. Beide Teams erzielten in den fünf Spielen zahlreiche Tore.