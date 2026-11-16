Slovan Bratislava empfängt Schachtar Donezk am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026, im Nationalen Fußballstadion in Bratislava.

Slovan Bratislava will sich in dieser Phase nach schwierigen Aufgaben in der Ligaphase stärker im europäischen Spitzenfußball etablieren. Schachtar Donezk bringt viel Erfahrung aus den europäischen Wettbewerben der jüngeren Vergangenheit mit und war regelmäßig in der Gruppen- und Ligaphase der Champions League vertreten.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Slovan Bratislava gegen Schachtar Donezk wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel Slovan Bratislava gegen Schachtar Donezk?

Slovan Bratislava gegen Schachtar Donezk wird am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026, im Nationalen Fußballstadion in Bratislava angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 6 9. Dez. 2026 - 12:45 National Football Stadium

Wie kauft man Champions-League-Tickets für Slovan Bratislava gegen Schachtar Donezk?

Für das anstehende Champions-League-Spiel zwischen Slovan Bratislava und Schachtar Donezk gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkte Kauf über das offizielle Ticketportal oder die Vorverkaufsstelle von SK Slovan Bratislava ist der zuverlässigste und sicherste Weg, insbesondere für regulär bepreiste Plätze in den Heimblöcken und den bevorzugten Verkauf an Mitglieder.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets für Slovan Bratislava gegen Schachtar Donezk?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Slovan Bratislava und Schachtar Donezk:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardtickets / reguläre Eintrittskarten: Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 30 bis 50 Euro .

Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa . Kategorie 1 und Plätze an der Längsseite: Die Preise liegen in der Regel zwischen 70 und 120 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets im Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / Weiterverkauf regulärer Eintrittskarten: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 55 bis 75 Euro .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Unterrang und Eckblöcke: Die Tickets kosten üblicherweise zwischen 90 und 140 Euro .

Die Tickets kosten üblicherweise zwischen . Weiterverkauf von Premium- und VIP-Hospitality-Tickets: Die Preise liegen regelmäßig zwischen 170 und über 250 Euro.

Slovan Bratislava gegen Schachtar Donezk in der Champions League: Alles Wissenswerte

Slovan Bratislava gegen Schachtar Donezk: Die Form

Slovan Bratislava hat aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Zuletzt gab es in der Champions League eine 0:4-Niederlage gegen LASK, zuvor hatte Slovan in der slowakischen 1. Liga auswärts mit 2:1 gegen Zeleziarne Podbrezova gewonnen. In diesem Zeitraum spielte Slovan außerdem sowohl gegen Trencin als auch gegen Dukla Banska Bystrica 2:2. In den fünf Partien erzielte das Team sieben Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Schachtar Donezk hat aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage geholt. Die jüngste Partie gegen Dynamo Kiew in der ukrainischen Premier League endete 0:0. Davor verlor Schachtar in der Champions League mit 0:1 gegen Sporting CP. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3:0-Pokalsieg gegen Dynamo Kiew. In den fünf Spielen erzielte Schachtar fünf Tore und kassierte nur einen Gegentreffer, was für eine solide Defensive spricht.

Slovan Bratislava gegen Schachtar Donezk: Bisherige direkte Duelle

Für frühere Begegnungen zwischen Slovan Bratislava und Schachtar Donezk liegen keine Daten vor. Diese Partie könnte das erste Pflichtspiel zwischen den beiden Vereinen sein.