Sevilla empfängt Málaga am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla.

Die letzten Pflichtspielduelle fanden in der LaLiga-Saison 2017/18 statt. Das jüngste endete mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg Sevillas im La Rosaleda. Frühere Begegnungen der beiden Mannschaften waren oft umkämpft. Dazu zählt ein torreiches Duell im Mai 2017, das Málaga mit 4:2 gewann.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Sevilla gegen Málaga wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Sevilla gegen Málaga in LaLiga?

Sevilla gegen Málaga findet am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla statt.

La Liga - Spielwoche 15 6. Dez. 2026 - 09:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Wie kann man Tickets für Sevilla gegen Málaga in LaLiga kaufen?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Sevilla und Málaga gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der Kauf direkt über die offizielle Website oder die Ticketkasse des Sevilla FC bietet den sichersten und autorisierten Zugang, insbesondere für den freien Verkauf und die Kartenkontingente für Mitglieder.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Sevilla gegen Málaga in LaLiga?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Sevilla und Málaga gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten in der Regel 30 bis 120 € .

Kosten in der Regel . Offizielle Hospitality-Angebote des Vereins: Beginnen üblicherweise bei etwa 200 bis über 450 €.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Reguläre Tickets im Wiederverkauf: Ab etwa 60 bis 90 €

Ab etwa Premium-Plätze oder stark nachgefragte Sitzplätze: Die Preise steigen häufig auf 150 bis über 350 €.

Sevilla gegen Málaga in LaLiga: Alles, was Ihr wissen müsst

Sevilla gegen Málaga: Die Form

Sevilla hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Getafe in LaLiga. Zuvor verlor Sevilla in diesem Zeitraum auch mit 1:4 gegen Real Madrid. Zu den positiven Ergebnissen zählen ein 2:0-Ligasieg gegen Osasuna und ein Sieg gegen Sporting Hortaleza in der Copa del Rey. Ein 0:0 gegen Deportivo Alavés war Sevillas jüngstes Ergebnis vor dieser Partie. In den fünf Spielen erzielte Sevilla sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Málaga hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Die jüngste Partie endete mit einer 1:2-Liganiederlage gegen Racing Santander. In diesem Zeitraum verlor Málaga außerdem mit 1:2 gegen Real Betis und mit 2:5 gegen Real Sociedad. Ein Sieg gegen Sporting de Alcazar in der Copa del Rey und ein 1:1 gegen Deportivo Alavés waren die einzigen positiven Ergebnisse. In den fünf Spielen erzielte Málaga sechs Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

Sevilla gegen Málaga: Die letzten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im Februar 2018 statt, als Sevilla in LaLiga auswärts bei Málaga mit 1:0 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen, die allesamt in LaLiga stattfanden, hat Sevilla mit vier Siegen gegenüber einem Sieg Málagas die bessere Bilanz. Sevilla erzielte in diesen Spielen neun Tore, Málaga sieben.