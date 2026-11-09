Im November stehen die letzten beiden Spieltage der Ligaphase der UEFA Nations League an. Nach 1:2-Niederlagen gegen Griechenland und die Niederlande in Belgrad hofft Serbien im dritten Heimspiel auf einen Sieg, wenn am Freitag, dem 13. November, Deutschland zu Gast ist. Tickets für diese wichtige Begegnung könnt ihr euch schon heute sichern.

In der vergangenen Ausgabe der UEFA Nations League musste Serbien hart kämpfen, um in Liga A zu bleiben. Nach Platz drei in der Gruppe setzte sich die Mannschaft in zwei Spielen gegen Österreich durch und verhinderte so den Abstieg. Nach einem holprigen Start in die laufende Spielzeit müssen „Orlovi“ (die Adler) erneut ihre Kämpferqualitäten zeigen.

Auch Deutschland unter Jurgen Klopp ist schleppend in die UEFA Nations League gestartet und will die Gruppenphase mit einem starken Schlussspurt beenden. Nach der Partie in Belgrad steht zum Abschluss am 16. November ein Heimspiel gegen die Niederlande an.

GOAL liefert euch alle Informationen, die ihr braucht, um euch jetzt Tickets für Serbien gegen Deutschland in der UEFA Nations League zu sichern: Preise, Verfügbarkeit und die besten Verkaufsstellen.

Wann findet das Nations-League-Spiel zwischen Serbien und Deutschland statt?

Serbien gegen Deutschland findet am Freitag, dem 13. November, im Stadion Rajko Mitić in Belgrad statt. Der Anstoß ist für 20.45 Uhr (MEZ) angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

So kauft ihr Tickets für Serbien gegen Deutschland in der UEFA Nations League

Tickets für das Nations-League-Spiel zwischen Serbien und Deutschland werden hauptsächlich über die Ticketkanäle des serbischen Fußballverbands (FSS) vertrieben. In der Regel gehen sie einige Wochen bis zu einem Monat vor der Partie in den Verkauf.

Wer sich kurzfristig noch einen Platz sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für Serbien gegen Deutschland in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets für Serbien gegen Deutschland in der UEFA Nations League kosten in den regulären Kategorien in der Regel zwischen 1.000 RSD und 4.000 RSD oder mehr (rund 8,50 € bis 35 € oder mehr). Plätze in den VIP-Bereichen sind deutlich teurer.

Nordtribüne (Sever) : Hinter dem Tor, Heimat der Ultras-Kerngruppe. Ein lauter Bereich mit besonders lebhafter Atmosphäre. (Preis: ca. 1.000 RSD (8,50 €)

: Hinter dem Tor, Heimat der Ultras-Kerngruppe. Ein lauter Bereich mit besonders lebhafter Atmosphäre. (Preis: ca. 1.000 RSD (8,50 €) Südtribüne (Jug) : Hinter dem gegenüberliegenden Tor. Je nach Aufteilung beim Spiel regulärer Zuschauerbereich oder Gästeblock. (Preis: ca. 1.000 RSD (8,50 €)

: Hinter dem gegenüberliegenden Tor. Je nach Aufteilung beim Spiel regulärer Zuschauerbereich oder Gästeblock. (Preis: ca. 1.000 RSD (8,50 €) Osttribüne (Istok) : Sitzplätze an der Seitenlinie, darunter reguläre Familienblöcke und Plätze mit Blick von der Seite (unterteilt in Ostseite und Ostmitte). (Preis: ca. 2.000 bis 3.000 RSD oder 17 € bis 25 €)

: Sitzplätze an der Seitenlinie, darunter reguläre Familienblöcke und Plätze mit Blick von der Seite (unterteilt in Ostseite und Ostmitte). (Preis: ca. 2.000 bis 3.000 RSD oder 17 € bis 25 €) Westtribüne (Zapad) : Haupttribüne an der Seitenlinie mit zentralen Premium-Sitzplatzblöcken, Spielertunneln und Medienplätzen. (Preis: ca. 3.000 bis 4.000 oder 25 € bis 35 €)

: Haupttribüne an der Seitenlinie mit zentralen Premium-Sitzplatzblöcken, Spielertunneln und Medienplätzen. (Preis: ca. 3.000 bis 4.000 oder 25 € bis 35 €) VIP-Bereiche und Lounges: Exklusive Hospitality-Logen und überdachte obere Ränge im zentralen Bereich der Westtribüne. (Preis: ca. 8.000 RSD oder mehr beziehungsweise 70 € oder mehr)

Schaut kurz vor dem Spiel für weitere Informationen auf den offiziellen Seiten der Nationalmannschaft vorbei. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Stadion Rajko Mitić

Das Stadion Rajko Mitić, weithin unter seinem legendären Spitznamen Marakana bekannt, ist das historische Herz des serbischen Fußballs. Es liegt in Belgrad und ist die beeindruckende Heimstätte von Roter Stern Belgrad und der serbischen Nationalmannschaft. Das Stadion ist für seine Hexenkessel-Atmosphäre berühmt und zählt zu den einschüchterndsten Spielstätten Europas.

Lange bevor das heutige Stadion entstand, gehörte das Gelände SK Jugoslavija. Damals stand dort ein Holzstadion mit Platz für 20.000 Zuschauer. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Klub aufgelöst, und der neu gegründete Verein Roter Stern Belgrad übernahm die Spielstätte 1945.

Um der rasant wachsenden Anhängerschaft von Roter Stern Platz zu bieten, wurde das alte Stadion 1959 abgerissen. Für den Bau einer riesigen schüsselförmigen Anlage ohne explodierende Kosten gruben die Ingenieure zwölf Meter tief in den Boden und schufen so einen tief liegenden Zuschauerbereich.

Das noch unfertige Stadion wurde 1963 offiziell eröffnet. Nach der vollständigen Fertigstellung im folgenden Jahr boten seine gewaltigen Ränge Platz für bis zu 110.000 Zuschauer. Sicherheitsvorschriften führten in den 1990er-Jahren dazu, dass die Stehterrassen durch reine Sitzplatztribünen ersetzt wurden. Dadurch sank die Kapazität auf 55.538.

Im Dezember 2014 wurde das Stadion offiziell zu Ehren von Rajko Mitić umbenannt, dem legendären ersten Kapitän von Roter Stern.

Denkwürdige Momente im Stadion Rajko Mitić

Roter Stern gegen Ferencváros (1975) : Bei diesem Halbfinale im Europapokal der Pokalsieger wurde mit 110.000 Zuschauern der offizielle Besucherrekord des Stadions aufgestellt. Schätzungen zufolge waren sogar bis zu 116.000 Menschen im Stadion.

: Bei diesem Halbfinale im Europapokal der Pokalsieger wurde mit 110.000 Zuschauern der offizielle Besucherrekord des Stadions aufgestellt. Schätzungen zufolge waren sogar bis zu 116.000 Menschen im Stadion. Ajax gegen Juventus (Europapokal-Finale 1973) : Ein frühes Tor von Johnny Rep sicherte der legendären Ajax-Mannschaft um Cruyff den Titel.

: Ein frühes Tor von Johnny Rep sicherte der legendären Ajax-Mannschaft um Cruyff den Titel. Tschechoslowakei gegen Westdeutschland (EM-Finale 1976): Das Spiel ging in die Geschichte ein, als der tschechische Star Antonín Panenka den entscheidenden Elfmeter frech in die Mitte lupfte. So entstand der berühmte „Panenka-Elfmeter“.

Woher der Name „Marakana“ kommt: Das Stadion erhielt seinen Spitznamen, weil seine atemberaubende Größe und der flüssige, schöne Fußball von Roter Stern und der jugoslawischen Nationalmannschaft an das berühmte Maracanã in Rio de Janeiro erinnerten.

Serbien gegen Deutschland in der UEFA Nations League: Alles Wissenswerte zum Spiel

Serbien gegen Deutschland: Die jüngsten Ergebnisse

FIFA-Weltrangliste: Serbien (Platz 40) gegen Deutschland (Platz 12)

Für Serbien war 2026 bislang ein schwieriges Jahr. Es begann im März mit einer 0:3-Niederlage gegen Spanien. Zwar gelang zu Hause ein 2:1-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Saudi-Arabien, doch seither musste die Mannschaft vier Niederlagen in Folge hinnehmen. Dazu zählen die beiden Auftaktniederlagen in der UEFA Nations League gegen Griechenland und die Niederlande.

Auch die Ankunft von Jurgen Klopp hat Deutschlands Sieglosserie nicht gestoppt. Nach der überraschenden Heimniederlage gegen Griechenland in der UEFA Nations League war Deutschland in vier Länderspielen in Folge ohne Sieg geblieben. Diese Serie begann mit einer 1:2-Niederlage im Gruppenspiel gegen Ecuador bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Gegen Griechenland blieb Deutschland zudem erstmals seit 14 Länderspielen ohne Tor.

Serbien gegen Deutschland: Die Bilanz der direkten Duelle

Deutschland liegt gegen Serbien mit 16 Siegen, fünf Unentschieden und acht Niederlagen aus 29 bisherigen Begegnungen vorn. In diese Bilanz fließen auch die Statistiken Westdeutschlands, Jugoslawiens sowie Serbiens und Montenegros ein. Insgesamt hat Deutschland gegen Serbien 50 Tore erzielt und 34 kassiert.

Das bislang letzte Duell zwischen Serbien und Deutschland fand im März 2019 statt. Das Freundschaftsspiel in der Volkswagen Arena in Wolfsburg endete 1:1.

Luka Jović hatte Serbien in Führung gebracht. Leon Goretzka erzielte Mitte der zweiten Halbzeit nach seiner Einwechslung mit einem wuchtigen Abschluss den Ausgleich für die Gastgeber.