Salzburg empfängt Sparta Prag am Donnerstag, 10. Dezember 2026, in der Red Bull Arena in Salzburg.

Das bemerkenswerteste der jüngsten Duelle fand am 18. September 2024 in der Ligaphase der UEFA Champions League 2024/25 statt. Damals feierte Sparta Prag in der epet ARENA in Prag einen deutlichen 3:0-Sieg gegen Salzburg.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Salzburg gegen Sparta Prag wissen müssen, darunter, wo Sie diese kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Salzburg gegen Sparta Prag in der Europa League?

Salzburg gegen Sparta Prag wird am Donnerstag, 10. Dezember 2026, in der Red Bull Arena in Salzburg angepfiffen.

Europa League - Spielwoche 6 10. Dez. 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Wie kauft man Europa-League-Tickets für Salzburg gegen Sparta Prag?

Für das bevorstehende Europa-League-Spiel zwischen Salzburg und Sparta Prag gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets sind direkt über die offizielle Ticketplattform des FC Red Bull Salzburg erhältlich. Für dieses Spiel könnte aufgrund der Verkaufsbedingungen des Vereins die Anmeldung bei einem bereits bestehenden registrierten Konto erforderlich sein.

Tickets sind direkt über die offizielle Ticketplattform des FC Red Bull Salzburg erhältlich. Für dieses Spiel könnte aufgrund der Verkaufsbedingungen des Vereins die Anmeldung bei einem bereits bestehenden registrierten Konto erforderlich sein. Tickets für den Gästebereich: Anreisende Fans von Sparta Prag müssen Ticketanfragen und Kontingente in der Regel direkt über das offizielle Portal von Sparta Prag für Auswärtstickets abwickeln.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Europa-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Europa-League-Tickets für Salzburg gegen Sparta Prag?

Hier finden Sie die Ticketpreise für das Europa-League-Spiel zwischen Salzburg und Sparta Prag:

1. Offizielle Vereinskanäle

Nordkurve / Fansektor (Stehplätze): Ab 36 € .

Ab . Bullidikidz-Kurve: Tickets zum Vollpreis kosten 48 € .

Tickets zum Vollpreis kosten . Südtribüne / Kurven, Unterrang: Sitzplätze zum Vollpreis sind für 54 € erhältlich.

Sitzplätze zum Vollpreis sind für erhältlich. Nordtribüne / Südtribüne / Kurven, Oberrang: Der Vollpreis beträgt 60 € .

Der Vollpreis beträgt . Osttribüne / Westtribüne, Oberrang (Seiten): Tickets zum Vollpreis kosten zwischen 69 und 75 €.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die offiziellen Tickets im Verkauf der Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Unterrang / reguläre Eintrittskarten: Beginnen in der Regel bei etwa 65 bis 70 € .

Beginnen in der Regel bei etwa . Mittlere Preisklasse / Sitzplätze der Kategorie 1: Kosten üblicherweise zwischen 95 und 160 € .

Kosten üblicherweise zwischen . Premium / VIP-Tickets im Weiterverkauf: Die Preise reichen häufig von 180 bis über 280 €.

Salzburg gegen Sparta Prag in der Europa League: Alles Wissenswerte

Die Form von Salzburg und Sparta Prag

Salzburg hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen drei gewonnen, eines verloren und keines unentschieden gespielt. Zuletzt gelang ein 4:3-Sieg gegen Sturm Graz in der Bundesliga. Außerdem besiegte Salzburg Austria Lustenau mit 5:1 und gewann in der Liga auswärts beim LASK mit 3:1. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es beim 0:2 gegen Anderlecht in der Europa League. In den fünf Spielen erzielte Salzburg 15 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Die letzten fünf Spiele von Sparta Prag brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt spielte Sparta gegen Viktoria Plzen 1:1 und verlor im Europapokal mit 1:3 gegen Bournemouth. Zuvor besiegte der Klub Slovacko mit 5:1 und kam gegen Bohemians 1905 nicht über ein 0:0 hinaus. In diesen fünf Partien erzielte Sparta acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Salzburg gegen Sparta Prag: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 18. September 2024 in der Champions League statt, als Sparta Prag Salzburg zu Hause mit 3:0 besiegte. Davor trafen die Teams zweimal in Freundschaftsspielen aufeinander: Im Juli 2024 trennten sie sich 2:2, im Januar 2023 gewann Salzburg mit 2:1. In den drei erfassten Duellen stehen für Sparta und Salzburg jeweils ein Sieg sowie ein Unentschieden zu Buche.