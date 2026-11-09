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Tickets für Rumänien gegen Polen: Preise für die UEFA Nations League B, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Rumänien trifft in der UEFA Nations League B auf Polen. So sichern Sie sich Ihre Tickets.

Die UEFA Nations League ist zurück: Rumänien empfängt Polen zu einem brisanten Länderspiel in der Arena Națională in Bukarest. Für beide europäischen Nationen steht in diesem Gruppenduell viel auf dem Spiel, denn es geht um wichtige Punkte und den Aufstieg.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zu Tickets, Platzkategorien und Preisen sowie eine Anleitung, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Rumänien gegen Polen in der UEFA Nations League B?

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UEFA Nations League B - Spielwoche 5
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Wo gibt es Tickets für Rumänien gegen Polen?

Offizielle Tickets werden direkt über Bilete FRF verkauft, das offizielle Ticketportal des rumänischen Fußballverbands für Heimspiele in Bukarest. Fans sollten auf der offiziellen Plattform nach regulären Eintrittskarten schauen, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Wenn die Tickets im regulären Verkauf vollständig ausverkauft sind oder bestimmte Platzkategorien auf dem offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Alternative.

Wie viel kosten Tickets für Rumänien gegen Polen?

Reguläre Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal kosten ab etwa 15 Euro für Plätze hinter den Toren in der Arena Națională.

Wenn die regulären Kontingente bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind, beginnen die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub bei etwa 45 Euro.

Rumänien gegen Polen in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Rumänien und Polen

ROU

ROU - Form

WAL
S2-1
SWE
N2-1
BIH
N2-4
POL
N6-0
SWE
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
5/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
POL

POL - Form

NGA
U2-2
BIH
U0-0
SWE
N3-1
ROU
S6-0
BIH
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Rumänien gegen Polen: Die letzten direkten Duelle



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