Riga FC empfängt Atalanta am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Skonto-Stadion in Riga.

Es ist das erste Pflichtspiel zwischen Riga FC und Atalanta in einem europäischen Wettbewerb. Riga FC geht mit zwei Siegen und drei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen ungeschlagen in den 5. Spieltag.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Riga FC gegen Atalanta wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet Riga FC gegen Atalanta in der Conference League statt?

Riga FC gegen Atalanta findet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Skonto-Stadion in Riga statt.

Conference League - Spielwoche 5 10. Dez. 2026 - 12:45 Skonto Stadium

Wie kann man Tickets für Riga FC gegen Atalanta in der Conference League kaufen?

Für das anstehende Conference-League-Spiel zwischen Riga FC und Atalanta gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der direkte Kauf über die offiziellen Ticketportale von Riga FC oder Atalanta ist der wichtigste und sicherste Weg, sich Plätze zum Originalpreis zu sichern.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Riga FC gegen Atalanta in der Conference League?

Hier findet Ihr die geschätzten Ticketpreise für das Conference-League-Spiel zwischen Riga FC und Atalanta:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardkategorie / Hinter dem Tor (Blöcke G, F, A): 15 bis 30 Euro.

15 bis 30 Euro. Seitentribüne / Premiumplätze (Blöcke C, E, R Reserve): 35 bis 60 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die offiziellen Tickets über den Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Kategorie 3 / Hinter dem Tor (Blöcke G, F): 95 bis 105 Euro.

95 bis 105 Euro. Kategorie 2 / Ecken & reguläre Seitentribünen (Blöcke A, S Reserve): 105 bis 145 Euro.

105 bis 145 Euro. Kategorie 1 / Mittig auf der Haupttribüne (Blöcke C, E, R Seat): 145 bis über 215 Euro.

Riga FC gegen Atalanta in der Conference League: Alles Wissenswerte

Riga FC gegen Atalanta: Die Form

Riga FC holte in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Unentschieden und blieb ohne Niederlage. Zuletzt gab es am 5. November in der Conference League ein 1:1 gegen Jablonec. Zuvor spielte Riga FC in Europa 1:1 gegen Pafos FC und gewann in der Virsliga auswärts bei Grobina mit 2:5. In den fünf Spielen erzielte Riga FC sieben Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Atalanta kam in den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann Atalanta am 8. November in der Serie A mit 1:0 bei Monza und beendete damit eine schwierige Serie. Davor gab es in der Conference League ein 1:1 gegen Kairat Almaty und eine 0:3-Niederlage gegen Parma. In diesen fünf Spielen erzielte Atalanta neun Tore und kassierte zwölf Gegentreffer. Die Unentschieden gegen Frosinone (4:4) und Fiorentina (2:2) spiegelten die defensiven Probleme in diesem Zeitraum wider.

Riga FC gegen Atalanta: Die jüngsten direkten Duelle

Für die letzten fünf Pflichtspielduelle zwischen Riga FC und Atalanta liegen keine Daten vor. Die Informationen zu diesem Spiel werden aktualisiert, falls entsprechende Aufzeichnungen verfügbar werden.