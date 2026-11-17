Rennes empfängt Dinamo Zagreb am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Roazhon Park in Rennes.

Das bislang einzige Duell fand am 20. Dezember 2007 in der Gruppenphase des UEFA-Pokals im Roazhon Park statt. Die umkämpfte Partie endete 1:1, nachdem Stéphane Mbia spät für die französische Mannschaft ausgeglichen hatte.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Rennes gegen Dinamo Zagreb wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Rennes gegen Dinamo Zagreb in der Europa League?

Rennes gegen Dinamo Zagreb beginnt am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Roazhon Park in Rennes.

Europa League - Spielwoche 6 10. Dez. 2026 - 12:45 Roazhon Park

Wie kauft man Europa-League-Tickets für Rennes gegen Dinamo Zagreb?

Für die bevorstehende Europa-League-Partie zwischen Rennes und Dinamo Zagreb gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets aus dem regulären Verkauf könnt Ihr direkt über das offizielle Ticketportal oder die Verkaufsstellen von Stade Rennais FC kaufen, insbesondere wenn Ihr Vereinsmitglied seid oder einen Treuestatus habt.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Ticket-Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Europa-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Europa-League-Tickets für Rennes gegen Dinamo Zagreb?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für die Europa-League-Partie zwischen Rennes und Dinamo Zagreb:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Die Preise liegen ungefähr zwischen 25 und 80 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang oder Plätze mit Standardsicht: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 85 bis 107 Euro .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Premiumplätze, Plätze an der Längsseite oder im Unterrang: Sie kosten häufig ab 130 Euro.

Rennes gegen Dinamo Zagreb in der Europa League: Alles Wissenswerte

Die Form von Rennes und Dinamo Zagreb

Rennes holte in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft am 8. November in der Ligue 1 mit 1:2 gegen Lille, nachdem sie in der Europa League 0:0 gegen Olympiacos gespielt hatte. Ende Oktober gewann Rennes 3:0 gegen Straßburg, kassierte aber auch eine deutliche 2:5-Niederlage gegen Nizza. In diesen fünf Partien erzielte Rennes sechs Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Dinamo Zagreb gewann drei seiner letzten fünf Pflichtspiele und verlor zwei. Die jüngste Partie endete am 8. November mit einem 1:3-Sieg gegen NK Varazdin in der HNL. Dieser Erfolg in der Liga folgte auf den Europa-League-Sieg gegen Sunderland. Die 2:4-Niederlage gegen NEC Nijmegen im Europapokal Anfang Oktober war Zagrebs deutlichste Niederlage in diesem Zeitraum. In den fünf Spielen erzielte Zagreb neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Rennes gegen Dinamo Zagreb: Die bisherige Bilanz

Das einzige in diesem Datensatz erfasste Duell zwischen Rennes und Dinamo Zagreb fand am 20. Dezember 2007 in der Europa League statt und endete im Roazhon Park 1:1. Da bislang nur eine Begegnung zwischen den beiden Vereinen verzeichnet ist, gibt es vor diesem Spiel kaum Anhaltspunkte aus früheren Duellen.