Real Sociedad empfängt Levante am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, in der Reale Arena in San Sebastián.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht für Real Sociedad: In den letzten fünf Begegnungen in der höchsten Spielklasse gab es drei Siege für Real Sociedad und einen für Levante. Im jüngsten LaLiga-Duell im April 2026 gewann Real Sociedad zu Hause mit 2:0 gegen Levante.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Real Sociedad gegen Levante wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann wird Real Sociedad gegen Levante in LaLiga angepfiffen?

La Liga - Spielwoche 10 25. Okt. 2026 - 13:30 Reale Arena

Wie kann man Tickets für Real Sociedad gegen Levante in LaLiga kaufen?

Für das LaLiga-Spiel Real Sociedad gegen Levante in der Reale Arena (Anoeta-Stadion) gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizieller Ticketverkauf

Offizielle Website von Real Sociedad: Sie ist die wichtigste Anlaufstelle für reguläre Eintrittskarten zu Heimspielen. Tickets gehen üblicherweise einige Wochen vor der Partie in den freien Verkauf.

Stadionkasse (Taquilla): Tickets können in den Tagen vor dem Spiel oder am Spieltag auch direkt an der Stadionkasse der Reale Arena in San Sebastián gekauft werden, sofern noch welche verfügbar sind.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Angebote des Vereins vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem offiziellen Kontingent vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Real Sociedad gegen Levante in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel Real Sociedad gegen Levante variieren je nach Sitzplatzkategorie und Verkaufskanal:

1. Reguläre offizielle Tickets

Für Tickets, die direkt bei Real Sociedad gekauft werden, gelten in der Regel folgende Preisspannen:

Hinter den Toren (Fondo Norte / Fondo Sur): 25 € – 40 €

Osttribüne (Tribuna Este): 40 € – 75 €

Haupt-/Westtribüne (Tribuna Principal): 60 € – 90 €

Jugendliche / Kinder (unter 14 Jahren): 15 € – 25 € (abhängig von der verfügbaren Kategorie)

2. VIP- und Hospitality-Pakete

VIP-Hospitality / Logenplätze: 120 € – über 350 € pro Person (einschließlich gepolsterter Sitzplätze, Zugang zur Lounge und baskischer Speisen)

3. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise für Plätze in den günstigeren Kategorien üblicherweise bei etwa 65 € – 90 € . Je nach Lage des Sitzplatzes und Nachfrage kurz vor dem Spiel können sie steigen.

Real Sociedad gegen Levante in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Real Sociedad und Levante

Real Sociedad hat in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es in LaLiga einen 2:3-Auswärtssieg bei Valencia, nachdem die Mannschaft zuvor in der Europa League zu Hause mit 1:2 gegen Bournemouth verloren hatte. Davor unterlag sie Atlético Madrid mit 0:3. In diesen fünf Spielen erzielte Real Sociedad sechs Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Der 2:3-Sieg bei Elche war das andere positive Ergebnis in dieser Serie.

Levante hat aus den letzten fünf LaLiga-Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:3-Niederlage bei Villarreal; zuvor hatte Levante in dieser Serie auch mit 2:4 gegen Barcelona verloren. Der Höhepunkt war ein 5:2-Heimsieg gegen Real Betis, während Levante bei den torlosen Unentschieden gegen Málaga und Osasuna jeweils zwei Punkte liegen ließ. In diesen fünf Spielen erzielte Levante sieben Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Real Sociedad gegen Levante: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im April 2026 aufeinander, als Real Sociedad in LaLiga zu Hause mit 2:0 gewann. Davor trennten sie sich im Dezember 2025 bei Levante mit 1:1. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen in LaLiga stehen drei Siege für Real Sociedad, einer für Levante und ein Unentschieden zu Buche.