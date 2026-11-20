Real Betis empfängt Racing Santander am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Estadio de La Cartuja in Sevilla.

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 6. Dezember 2018 in der Copa del Rey statt. Real Betis feierte dabei einen souveränen 4:0-Sieg. Zuvor trafen die Teams Ende 2018 in einem Copa-del-Rey-Duell mit Hin- und Rückspiel aufeinander. Auch dieses entschied Real Betis mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg für sich.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Real Betis gegen Racing Santander wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Real Betis gegen Racing Santander?

Real Betis gegen Racing Santander wird am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Estadio de La Cartuja in Sevilla angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 16 13. Dez. 2026 - 09:00 Estadio de La Cartuja

Wie kann man LaLiga-Tickets für Real Betis gegen Racing Santander kaufen?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Real Betis und Racing Santander gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Klubkanäle

Offizielle Website von Real Betis (Club Oficial): Als Gastgeber verkauft Real Betis Tickets direkt über sein offizielles Ticketportal (realbetisbalompie.es). In der Regel beginnt der Verkauf zunächst für Klubmitglieder (socios). Verbleibende Plätze werden ein bis zwei Wochen vor dem Spiel für die Allgemeinheit freigegeben.

Als Gastgeber verkauft Real Betis Tickets direkt über sein offizielles Ticketportal (realbetisbalompie.es). In der Regel beginnt der Verkauf zunächst für Klubmitglieder (socios). Verbleibende Plätze werden ein bis zwei Wochen vor dem Spiel für die Allgemeinheit freigegeben. Offizielle Kanäle von Racing Santander: Wer das Gästeteam unterstützt oder Tickets für den Gästeblock sucht, kann sich an Racing Santander wenden. Der Klub koordiniert Anfragen und die Vergabe von Gästetickets direkt über seine offizielle Website (realracingclub.es).

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Klubkontingente vollständig ausverkauft, finden sich Tickets für reguläre Plätze häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten LaLiga-Tickets für Real Betis gegen Racing Santander?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Real Betis und Racing Santander gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Klubkanäle

Reguläre Tickets für die Allgemeinheit: Beginnen üblicherweise bei etwa 20 bis 25 Euro .

Beginnen üblicherweise bei etwa . Plätze an den Längsseiten und Premiumplätze im Unterrang: Kosten ungefähr 40 bis 90 Euro .

Kosten ungefähr . VIP-Hospitality-Pakete: Beginnen in der Regel bei etwa 120 bis 180 Euro und mehr=.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die offiziellen Tickets über die Klubs ausverkauft, können Fans Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. nutzen. Dort richten sich die Ticketpreise nach der Nachfrage:

Günstigste Tickets im Weiterverkauf: Beginnen bei etwa 19 bis 25 Euro .

Beginnen bei etwa . Mittlere Preisklasse und Plätze an den Längsseiten im Weiterverkauf: Kosten in der Regel 45 bis 150 Euro .

Kosten in der Regel . Premiumplätze und Plätze im Unterrang im Weiterverkauf: Kosten 190 bis 250 Euro und mehr.

Real Betis gegen Racing Santander in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Real Betis und Racing Santander

Real Betis hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann Betis am 12. November in der Copa del Rey auswärts bei Navalcarnero mit 2:3. Auf einen 2:1-Sieg gegen Málaga in LaLiga folgte zudem ein 0:2-Auswärtssieg beim FC Elche in der Liga. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es mit 1:2 gegen Borussia Dortmund in der Champions League. In einem früheren LaLiga-Spiel trennte sich Betis 0:0 von Celta Vigo. In diesen fünf Partien erzielte das Team sieben Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Racing Santander hat in seinen letzten fünf Spielen zweimal gewonnen, zweimal verloren und eine Partie in der Copa del Rey gewonnen. Das jüngste Ergebnis war ein 1:2-Auswärtssieg bei Málaga in LaLiga, die höchste Niederlage ein 0:3 gegen Real Madrid. Racing schlug außerdem Espanyol mit 2:1 und Ribadesella CF im Pokal auswärts mit 0:2. Eine frühere 0:2-Niederlage gegen Osasuna in dieser Serie verdeutlicht jedoch die defensive Unbeständigkeit, die dem Team in dieser Saison zu schaffen macht. In den fünf Partien erzielte Racing fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Real Betis gegen Racing Santander: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Pflichtspiel zwischen Real Betis und Racing Santander fand im Dezember 2018 in der Copa del Rey statt. Betis gewann zu Hause mit 4:0. In den letzten fünf direkten Duellen liegt Betis mit vier Siegen gegenüber keinem Sieg für Racing und einem Unentschieden klar vorn. Die Teams trafen auch 2014 und 2015 in der Segunda División aufeinander. Das einzige Mal, dass Racing eine Niederlage vermeiden konnte, war eine 0:1-Heimniederlage in der Copa del Rey im November 2018, also ebenfalls ein Sieg für Betis. Ein 1:1-Unentschieden in LaLiga im März 2012 bleibt hingegen das einzige Spiel, in dem keine der beiden Mannschaften alle drei Punkte holte.