Tickets für Queens Park Rangers gegen Wolverhampton Wanderers: Championship-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

Queens Park Rangers empfängt Wolverhampton Wanderers am Dienstag, dem 8. Dezember 2026, im Ewood Park in Blackburn.

QPR gewann im Oktober 2017 während derselben Phase, in der beide Klubs gegeneinander antraten, zu Hause an der Loftus Road mit 2:1. In ihren letzten fünf erfassten Championship-Duellen zwischen 2016 und 2018 holten beide Klubs jeweils zwei Siege, hinzu kam ein Unentschieden.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Queens Park Rangers gegen Wolverhampton Wanderers wissen müsst, einschließlich der Kaufmöglichkeiten und Preise.

Wann wird das Championship-Spiel Queens Park Rangers gegen Wolverhampton Wanderers angepfiffen?

Queens Park Rangers gegen Wolverhampton Wanderers an der Loftus Road in London am Dienstag, dem 8. Dezember 2026.

England Championship - Spielwoche 20 8. Dez. 2026 - 14:45 Loftus Road

Wie kauft man Championship-Tickets für Queens Park Rangers gegen Wolverhampton Wanderers?

Für das Championship-Spiel zwischen Queens Park Rangers und Wolverhampton Wanderers könnt Ihr Tickets über folgende Wege kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Klubs: Tickets könnt Ihr direkt über die offiziellen Ticketportale oder Vorverkaufsstellen von Queens Park Rangers oder Wolverhampton Wanderers kaufen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets bei den Klubs vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Was kosten Championship-Tickets für Queens Park Rangers gegen Wolverhampton Wanderers?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Queens Park Rangers und Wolverhampton Wanderers:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarte: Die Preise liegen üblicherweise bei etwa 25 bis 45 Pfund.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Günstigste Tickets: Ab etwa 50 Pfund .

Ab etwa . Durchschnittlicher Marktpreis: Etwa 78 Pfund .

Etwa . Premiumplätze oder stark nachgefragte Plätze im Oberrang: Bis zu 120 Pfund und mehr.

Queens Park Rangers gegen Wolverhampton Wanderers in der Championship: Alles Wissenswerte

Die Form von Queens Park Rangers und Wolverhampton Wanderers

QPR hat in den letzten fünf Championship-Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann das Team mit 2:1 gegen Lincoln City, zuvor gelang ihm in dieser Serie auch ein 5:0 gegen Swansea City. Die Niederlagen gab es gegen Southampton, das QPR mit 4:1 schlug, und Birmingham City, das mit 3:0 gewann. QPR erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das zeigt eine Mannschaft, die offensiv Akzente setzen kann, defensiv aber anfällig ist.

Wolverhampton hat in seinen letzten fünf Championship-Spielen dreimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und keine Niederlage kassiert. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Wrexham. Davor folgte auf einen 2:1-Auswärtssieg bei Bristol City ein 3:0 gegen Cardiff City. Peixotos Mannschaft besiegte in dieser Serie außerdem Watford mit 1:0 und spielte gegen Portsmouth 1:1. Insgesamt erzielte sie in den fünf Partien sieben Tore und kassierte nur drei Gegentreffer.

Queens Park Rangers gegen Wolverhampton Wanderers: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams im Februar 2018 aufeinander. Wolverhampton gewann das Championship-Heimspiel mit 2:1. In den letzten fünf erfassten Duellen holten beide Klubs jeweils zwei Siege, hinzu kam ein Unentschieden. Alle fünf Spiele fanden zwischen 2016 und 2018 in der Championship statt. QPR gewann im Oktober 2017 zu Hause mit 2:1, während Wolverhampton zwei der drei Begegnungen in der Saison 2016/17 für sich entschied.