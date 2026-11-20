Parma empfängt Fiorentina am Sonntag, 13. Dezember 2026, im Stadio Ennio Tardini in Parma.

Das bislang letzte Duell im März 2026 endete in Florenz nach hartem Kampf 0:0. Damit wartet Fiorentina weiterhin auf den ersten Ligasieg gegen Parma seit 2020. Den einzigen Sieg in diesem jüngsten Zeitraum holte Parma im Dezember 2025 mit einem 1:0 zu Hause im Ennio Tardini. Die anderen drei Partien endeten unentschieden.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Parma gegen Fiorentina wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Parma Calcio 1913 gegen Fiorentina in der Serie A?

Parma gegen Fiorentina wird am Sonntag, 13. Dezember 2026, im Stadio Ennio Tardini in Parma angepfiffen.

Wie kauft man Serie-A-Tickets für Parma Calcio 1913 gegen Fiorentina?

Für den Ticketkauf zum Serie-A-Spiel zwischen Parma Calcio 1913 und Fiorentina gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielles Ticketportal von Parma Calcio 1913: Die wichtigste und zuverlässigste Anlaufstelle ist die offizielle Vereinswebsite von Parma ( parmacalcio1913.com ). Dort beginnt der freie Verkauf in der Regel einige Wochen vor dem Anstoß, nachdem die Vorverkaufsphasen für Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder beendet sind.

Die wichtigste und zuverlässigste Anlaufstelle ist die offizielle Vereinswebsite von Parma ( ). Dort beginnt der freie Verkauf in der Regel einige Wochen vor dem Anstoß, nachdem die Vorverkaufsphasen für Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder beendet sind. Offizielle Kanäle von ACF Fiorentina für den Gästebereich: Wer die Gastmannschaft unterstützt, muss Tickets für den Gästeblock (Settore Ospiti) über die offiziellen Ticketkanäle von Fiorentina kaufen. Für diese gelten gewöhnlich die italienischen Anforderungen an einen Fanausweis (Tessera del Tifoso) sowie namentliche Identitätskontrollen beim Einlass.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, finden sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die regulären Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Serie-A-Tickets für Parma Calcio 1913 gegen Fiorentina?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das Serie-A-Spiel zwischen Parma Calcio 1913 und Fiorentina im Überblick:

1. Offizielle Vereinskanäle

Kurven und Plätze hinter den Toren (Curva Nord / Curva Sud): Beginnen in der Regel bei etwa 25 bis 35 Euro .

Beginnen in der Regel bei etwa . Distinti / Seitentribünen: Kosten ungefähr 40 bis 60 Euro .

Kosten ungefähr . Tribuna Laterale (seitliche Tribünenplätze): Kosten üblicherweise zwischen 60 und 100 Euro .

Kosten üblicherweise zwischen . Tribuna Centrale Petitot (zentrale Haupttribüne): Kosten etwa 120 Euro oder mehr.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets im regulären Verkauf der Vereine ausverkauft, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Obere und äußere Eckbereiche (z. B. Kurven- und Eckblöcke): Beginnen bei etwa 35 bis 50 Euro .

Beginnen bei etwa . Reguläre Plätze auf den Seiten- und Längstribünen: Kosten im Durchschnitt zwischen 70 und 130 Euro .

Kosten im Durchschnitt zwischen . VIP-Plätze und Premium-Hospitality im zentralen Bereich: Können 150 bis über 200 Euro kosten.

Parma Calcio 1913 gegen Fiorentina in der Serie A: Alles Wissenswerte

Die Form von Parma Calcio 1913 und Fiorentina

Parma hat von seinen letzten fünf Serie-A-Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Dabei erzielte die Mannschaft vier Tore und kassierte neun Gegentreffer. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Heimniederlage gegen Bologna. Besonders stach in dieser Phase ein 3:0-Sieg gegen Atalanta hervor. Die Niederlagen gegen Torino und Lazio davor und danach unterstreichen allerdings die schwankenden Leistungen.

Fiorentina hat von seinen letzten fünf Serie-A-Spielen zwei gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Dabei erzielte die Mannschaft elf Tore und kassierte neun Gegentreffer. Die jüngste Partie endete 2:2 gegen Juventus. Höhepunkt dieser Phase war ein 4:2-Sieg bei Sassuolo. Eine 1:3-Niederlage bei Como und ein 1:2 bei Inter zeigen allerdings, dass Fiorentina auswärts weiterhin anfällig ist.

Parma Calcio 1913 gegen Fiorentina: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete am 8. März 2026 im Artemio Franchi in der Serie A 0:0. In den letzten fünf Duellen in allen Wettbewerben gewann Parma einmal, Fiorentina kein einziges Mal, und drei Partien endeten unentschieden. Den einzigen Sieg in dieser jüngsten Serie holte Parma im Dezember 2025 mit einem 1:0 gegen Fiorentina im Tardini.