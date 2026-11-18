Paris Saint-Germain empfängt Paris FC am Samstag, 12. Dezember 2026, im Parc des Princes in Paris.

Zwischen dem Parc des Princes und dem Stade Jean-Bouin liegt nur eine schmale Straße. In der Saison 2025/26 lebte die Rivalität der beiden Pariser Klubs wieder auf. Bei ihren jüngsten Duellen überraschte Paris FC den renommierten Nachbarn: Im Januar 2026 warf der Klub PSG mit einem 1:0 im Parc des Princes aus der Coupe de France. Am letzten Spieltag der Ligue-1-Saison im Mai folgte nach einem Rückstand ein dramatischer 2:1-Sieg.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Paris Saint-Germain gegen Paris FC wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Paris FC?

Paris Saint-Germain gegen Paris FC wird am Samstag, 12. Dezember 2026, im Parc des Princes in Paris angepfiffen.

Wie kauft man Ligue-1-Tickets für Paris Saint-Germain gegen Paris FC?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Paris FC gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Fans können Tickets direkt über die offizielle Ticket-Website von Paris Saint-Germain kaufen. Das ist die sicherste und zuverlässigste Möglichkeit, verfügbare Plätze in verschiedenen Kategorien zu offiziellen Preisen zu erwerben. Fans sollten die Website regelmäßig auf Verkaufsstarts und verfügbare Tickets prüfen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglich verfügbaren Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Ligue-1-Tickets für Paris Saint-Germain gegen Paris FC?

Für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Paris FC werden folgende Ticketpreise geschätzt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Oberrang / hinter den Toren (Kategorien 10–14 / Fankurven): 60 bis 110 €

60 bis 110 € Eckbereiche und Plätze am unteren Rang hinter den Toren (Kategorien 6–9): 120 bis 190 €

120 bis 190 € Mittlerer Rang an der Seitenlinie (Kategorien 3–5): 200 bis 320 €

200 bis 320 € Beste Plätze am Unterrang der Seitenlinie (Kategorien 1–2): 350 bis über 500 €

350 bis über 500 € Offizielle VIP- und Hospitality-Pakete: 550 bis über 1.500 €

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Oberrang / hinter den Toren: 110 bis 180 €

110 bis 180 € Eckbereiche und Plätze am unteren Rang hinter den Toren: 170 bis 260 €

170 bis 260 € Mittlerer Rang an der Seitenlinie: 250 bis 420 €

250 bis 420 € Beste Plätze am Unterrang der Seitenlinie: 400 bis über 750 €

400 bis über 750 € Wiederverkauf von VIP- und Hospitality-Paketen: 700 bis über 2.000 €

Paris Saint-Germain gegen Paris FC in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Paris Saint-Germain und Paris FC

PSG hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen und dabei 14 Tore erzielt sowie drei Gegentreffer kassiert. Zuletzt gab es in der Ligue 1 ein 1:0 gegen Troyes, davor einen 6:0-Kantersieg gegen Villarreal in der Champions League. Zudem gewann PSG in Europa mit 4:2 gegen Barcelona und in der Liga mit 1:5 bei Le Havre.

Paris FC hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Das Team von Rosenior gewann zuletzt auswärts mit 1:0 gegen Auxerre. Auf einen 3:1-Sieg gegen Monaco folgte ein 4:3-Erfolg bei Rennes. In diesem Zeitraum gab es Niederlagen gegen Lens und Lorient.

Paris Saint-Germain gegen Paris FC: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs am 17. Mai 2026 in der Ligue 1 aufeinander. Paris FC gewann das Heimspiel mit 2:1. Zuvor hatte Paris FC PSG im Januar 2026 mit einem 1:0 im Parc des Princes aus der Coupe de France geworfen. In den letzten fünf Pflichtspielen holten Paris FC und PSG jeweils zwei Siege, eine Partie endete unentschieden.