Omonia Nikosia empfängt Celtic am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Neo-GSP-Stadion in Nikosia.

Omonia Nikosia und Celtic sind bislang noch nie in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Diese Begegnung in der UEFA Europa League ist damit das erste direkte Duell der beiden Klubs. Für beide Mannschaften ist es eine Premiere, bei der sie in der Ligaphase des Wettbewerbs wichtige Punkte holen wollen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Omonia Nikosia gegen Celtic wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Omonia Nikosia gegen Celtic in der Europa League?

Omonia Nikosia gegen Celtic wird am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Neo-GSP-Stadion in Nikosia angepfiffen.

Europa League - Spielwoche 6 10. Dez. 2026 - 12:45 Neo GSP Stadium

Wie kann man Tickets für Omonia Nikosia gegen Celtic in der Europa League kaufen?

Für das bevorstehende Europa-League-Spiel zwischen Omonia Nikosia und Celtic gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Ticketplattformen und Vorverkaufsstellen von Omonia Nikosia und Celtic gekauft werden. Das ist für Fans in der Regel der sicherste und direkteste Weg.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets bei den Vereinen vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Europa-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Omonia Nikosia gegen Celtic in der Europa League?

Das sind die Ticketpreise für das Europa-League-Spiel zwischen Omonia Nikosia und Celtic:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Sitzplätze: Kosten in der Regel ungefähr 25 bis 60 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Tickets: Beginnen typischerweise bei etwa 80 bis 85 Euro

Beginnen typischerweise bei etwa Durchschnittliche Marktpreise: Steigen auf 120 bis über 200 Euro.

Omonia Nikosia gegen Celtic in der Europa League: Alles Wissenswerte

Die Form von Omonia Nikosia und Celtic

Omonia hat von den letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen und drei verloren. Ein Unentschieden gab es nicht. Zuletzt gewann die Mannschaft in der zyprischen Liga mit 2:0 gegen Anorthosis, verlor zuvor aber in der Europa League mit 1:3 gegen NEC Nijmegen. Zu einem früheren Zeitpunkt der Saison unterlag sie Benfica mit 1:4. Bergs Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Celtic hat von den letzten fünf Spielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es in der schottischen Premiership einen 1:0-Sieg gegen Kilmarnock, im vorherigen Europa-League-Spiel gewann Celtic mit 3:2 gegen Besiktas. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:2 gegen Falkirk. In diesen fünf Partien erzielte Celtic sieben Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Omonia Nikosia gegen Celtic: Die jüngsten direkten Duelle

Zu jüngsten direkten Duellen zwischen Omonia Nikosia und Celtic liegen keine Daten vor. Weitere Informationen zu früheren Begegnungen werden ergänzt, sobald entsprechende Aufzeichnungen verfügbar sind.