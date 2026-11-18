Nizza empfängt Lens am Samstag, 12. Dezember 2026, in der Allianz Riviera in Nizza.

Im jüngsten Duell der beiden Teams, bei dem viel auf dem Spiel stand, behielt RC Lens die Oberhand: Im Finale der Coupe de France im Mai 2026 besiegte Lens Nizza im Stade de France mit 3:1. Vor dieser bitteren Pokalniederlage endete ihr letztes Ligue-1-Duell in der Allianz Riviera im Mai 2026 nach hartem Kampf 1:1. Zuvor hatte Lens Nizza in der Saison 2025/26 zu Hause mit 2:0 geschlagen.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Nizza gegen Lens wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet Nizza gegen Lens in der Ligue 1 statt?

Nizza gegen Lens findet am Samstag, 12. Dezember 2026, in der Allianz Riviera in Nizza statt.

Wie kann man Tickets für Nizza gegen Lens in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel Nizza gegen Lens gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Ticketplattform von OGC Nizza: Der Kauf direkt über die offizielle Website von OGC Nizza ( ogcnice.com ) ist die sicherste und zuverlässigste Methode, insbesondere wenn Ihr reguläre Tickets für die Heimtribünen in der Allianz Riviera sucht.

Der Kauf direkt über die offizielle Website von OGC Nizza ( ) ist die sicherste und zuverlässigste Methode, insbesondere wenn Ihr reguläre Tickets für die Heimtribünen in der Allianz Riviera sucht. Offizielle Ticketplattform von RC Lens: Wenn Ihr die Gäste unterstützt oder Tickets für den Gästebereich sucht, schaut Ihr am besten auf der offiziellen Website von RC Lens ( rclens.fr ) nach Gästekontingenten und Reisepaketen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft, findet Ihr reguläre Tickets häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Nizza gegen Lens in der Ligue 1?

Hier findet Ihr die geschätzten Ticketpreise für das anstehende Ligue-1-Spiel Nizza gegen Lens:

1. Offizielle Vereinskanäle

Hinter dem Tor / obere Eckbereiche (Virage Supérieur & Populaire): 15 bis 25 Euro.

15 bis 25 Euro. Hinter dem Tor / untere Eckbereiche (Virage Intermédiaire): 25 bis 40 Euro.

25 bis 40 Euro. Obere Plätze an der Längsseite / Seitentribünen (Ray Upper & Garibaldi Upper): 35 bis 60 Euro.

35 bis 60 Euro. Haupttribünen an der Längsseite / untere Plätze in der Mitte (Garibaldi Inférieur & Ray Central): 60 bis 110 Euro.

60 bis 110 Euro. Offizieller Gästebereich (Kontingent für Fans von RC Lens): 10 bis 15 Euro.

10 bis 15 Euro. Offizielle VIP- und Premium-Hospitality-Pakete des Vereins: 120 bis über 300 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die offiziellen Tickets über den Erstverkauf der Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Plätze auf der Hintertortribüne (Weiterverkauf für Virage / Populaire): 35 bis 55 Euro.

35 bis 55 Euro. Plätze in den Eckbereichen und auf mittlerer Höhe (Virage Intermédiaire / Eckbereiche): 45 bis 75 Euro.

45 bis 75 Euro. Plätze an der Längsseite (Ost- und Westtribüne): 75 bis 145 Euro.

75 bis 145 Euro. Untere Haupttribüne / begehrte Plätze auf Höhe der Mittellinie (Garibaldi / West Lower): 130 bis über 205 Euro.

Nizza gegen Lens in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Nizza und Lens

Nizza hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren. Die einzige Niederlage gab es gegen Lyon. Zuletzt gewann Nizza in der Ligue 1 auswärts bei Angers mit 2:0. In dieser Phase besiegte das Team auch Rennes mit 5:2. In den fünf Spielen erzielte Nizza elf Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Die jüngsten drei Ligaspiele gewann das Team in Folge.

Lens hat wettbewerbsübergreifend eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen und vier verloren. Zuletzt unterlag Lens Marseille in der Ligue 1 mit 1:2. In diesem Zeitraum verlor das Team in der Champions League zudem mit 1:9 gegen Como. Der einzige Sieg war ein 2:1-Erfolg gegen Paris FC in der Ligue 1. In den fünf Spielen erzielte Lens acht Tore und kassierte 15 Gegentreffer.

Nizza gegen Lens: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 22. Mai 2026 in der Coupe de France statt. Lens gewann dabei zu Hause mit 3:1. In den letzten fünf direkten Duellen siegten Nizza und Lens jeweils zweimal, eine Partie endete unentschieden. Ihr jüngstes Ligue-1-Duell in Nizza im Mai 2026 endete 1:1.