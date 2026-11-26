Neom SC empfängt Al-Taawoun am Donnerstag, dem 26. November 2026, im King Khalid Sport City Stadium in Tabuk.

Im letzten Ligaduell im März 2026 trennten sich die beiden Teams im King Khalid Sport City Stadium nach einer unterhaltsamen Partie 2:2. Dabei gelang Al-Taawoun ein dramatisches spätes Comeback: Mohammed Al Kuwaykibi erzielte kurz vor Schluss den Ausgleich zum Unentschieden.

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Wann wird Neom SC gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League angepfiffen?

Neom SC gegen Al-Taawoun wird am Donnerstag, dem 26. November 2026, im King Khalid Sport City Stadium in Tabuk angepfiffen.

1. Liga - Spielwoche 15 12. Dez. 2026 - 07:40 King Khalid Sport City Stadium

Wie kauft man Tickets für Neom SC gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League?

Nach den Ticketinformationen für das anstehende Spiel gibt es folgende Möglichkeiten, Karten für Neom SC gegen Al-Taawoun zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets werden hauptsächlich über die offiziellen Ticketplattformen oder physischen Vorverkaufsstellen des Heimvereins Neom SC vertrieben.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind Karten für reguläre Plätze häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent ausgeschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Neom SC gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League?

Für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Neom SC und Al-Taawoun gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardplätze / reguläre Plätze: 30 bis 100 SAR.

30 bis 100 SAR. Premiumplätze und Plätze an der Seitenlinie: 250 bis 600 SAR.

250 bis 600 SAR. VIP- und Hospitality-Pakete: ab 1.200 SAR.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Karten zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Wiederverkauf, Hintertortribüne, Oberrang: Etwa 1.800 bis über 2.400 SAR .

Etwa . Wiederverkauf, Hintertortribüne, Unterrang: Etwa 2.300 bis über 2.800 SAR .

Etwa . Wiederverkauf, Längsseite und Premiumplätze: über 3.000 SAR.

Neom SC gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Die Form von Neom SC und Al-Taawoun

Neom hat in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Dabei erzielte das Team acht Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Zuletzt gewann Neom in der Saudi Pro League zu Hause mit 2:0 gegen Abha und beendete damit eine Serie von zwei Niederlagen in Folge. Zuvor hatte das Team 0:1 gegen Al Nassr und 0:1 gegen Al-Ettifaq verloren. Der 4:2-Sieg gegen Al Fateh im September zeigte allerdings, welches Offensivpotenzial Neom an einem guten Tag besitzt. Das Team von Galtier hat gezeigt, dass es viele Tore schießen kann, agierte defensiv aber nicht konstant.

Die Bilanz von Al-Taawoun aus den letzten fünf Spielen sieht düsterer aus. Das Team gewann einmal, spielte einmal unentschieden und verlor dreimal. Dabei kassierte es sieben Gegentore. Zuletzt unterlag Al-Taawoun Al Riyadh mit 1:2, nachdem es in der Vorwoche bereits eine 0:1-Niederlage gegen Al Qadsiah gegeben hatte. Der einzige Lichtblick war ein 2:1-Sieg gegen Al-Rayyan in der AFC Champions League Two. Angesichts der Probleme in der heimischen Liga spendete er jedoch wenig Trost. Das Team von Rasovic hat in diesen fünf Partien nur fünf Tore erzielt und noch nicht die defensive Stabilität gefunden, die nötig wäre, um den Abwärtstrend zu stoppen.

Neom SC gegen Al-Taawoun: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine endete im März 2026 im King Khalid Sport City Stadium mit einem 2:2. Das Ergebnis zeigte, wie umkämpft dieses Duell trotz des derzeitigen Abstands zwischen den Teams sein kann. Zuvor trennten sich die Mannschaften im November 2025 bei Al-Taawoun mit 1:1. In den beiden jüngsten erfassten Begegnungen konnte sich keine der beiden Mannschaften durchsetzen. Alle vier Tore verteilten sich gleichmäßig auf beide Teams.