Manchester United empfängt RB Leipzig am Dienstag, 8. Dezember 2026, im Old Trafford in Manchester.

Das erste Aufeinandertreffen im Old Trafford am 28. Oktober 2020 endete mit einem deutlichen 5:0-Sieg für Manchester United, bei dem Marcus Rashford mit einem herausragenden Dreierpack glänzte. Gut einen Monat später, am 8. Dezember 2020, revanchierte sich RB Leipzig im Rückspiel in Deutschland mit einem knappen 3:2-Sieg, durch den die englische Mannschaft letztlich in der Gruppenphase ausschied.

Hier gibt es bei GOAL alle Informationen zum Ticketkauf für Manchester United gegen RB Leipzig, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Manchester United gegen RB Leipzig in der Champions League?

Manchester United gegen RB Leipzig findet am Dienstag, 8. Dezember 2026, im Old Trafford in Manchester statt.

Wie kauft man Champions-League-Tickets für Manchester United gegen RB Leipzig?

Für das bevorstehende Champions-League-Spiel zwischen Manchester United und RB Leipzig gibt es folgende Möglichkeiten zum Ticketkauf:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinstickets: Der direkte Kauf über das offizielle Ticketportal oder die Mitgliedschaftsplattform von Manchester United ist der sicherste und wichtigste Weg, um reguläre Plätze im Old Trafford zu bekommen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Tickets des Vereins vollständig ausverkauft sind, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets für Manchester United gegen RB Leipzig?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Manchester United und RB Leipzig im Überblick:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten in der Regel etwa 45 bis 115 Euro .

Kosten in der Regel etwa . Offizielle Hospitality- und VIP-Pakete: Beginnen bei etwa 140 bis über 275 Euro inklusive Zusatzleistungen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Eintrittskarten: Beginnen bei etwa 60 bis 95 Euro .

Beginnen bei etwa . Durchschnittspreise auf dem Zweitmarkt: Liegen üblicherweise bei 165 bis 260 Euro .

Liegen üblicherweise bei . VIP-Pakete oder kombinierte Erlebnisangebote auf dem Zweitmarkt: Kosten ab 200 bis über 390 Euro.

Manchester United gegen RB Leipzig in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Manchester United und RB Leipzig

Manchester United hat in den letzten fünf Pflichtspielen einmal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Zuletzt gab es in der Premier League ein 4:4 gegen Aston Villa, nachdem United zuvor in der Champions League mit 3:2 gegen Roma gewonnen hatte. Davor verlor United mit 0:2 gegen Chelsea und mit 0:3 gegen AFC Bournemouth. Zudem gab es in der Champions League eine 1:4-Niederlage gegen Como. In diesen fünf Spielen erzielte United zehn Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

RB Leipzig hat in den letzten fünf Spielen dreimal gewonnen, einmal verloren und kein Unentschieden gespielt. Zuletzt gewann Leipzig in der Bundesliga mit 5:2 gegen Augsburg, davor gab es einen 4:0-Sieg gegen Elversberg. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 2:3 gegen Manchester City in der Champions League. In diesen fünf Partien erzielte Leipzig 14 Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Die Mannschaft zeigte damit konstant offensive Durchschlagskraft.

Manchester United gegen RB Leipzig: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 8. Dezember 2020 statt, als RB Leipzig Manchester United in der Gruppenphase der Champions League mit 3:2 besiegte. Das vorherige Duell am 28. Oktober 2020 im Old Trafford endete mit einem 5:0-Sieg für United. In den beiden Begegnungen gelang Manchester United ein Sieg und Leipzig ebenfalls einer. United erzielte dabei sieben Tore, Leipzig fünf.