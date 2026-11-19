Manchester City empfängt Chelsea am Sonntag, dem 13. Desember 2026, im Etihad Stadium in Manchester.

Manchester City feierte im April 2026 in der Schlussphase der Premier-League-Saison an der Stamford Bridge einen souveränen 3:0-Sieg gegen Chelsea. Zuletzt trafen die beiden Teams im Mai 2026 im FA-Cup-Finale aufeinander. Manchester City gewann knapp mit 1:0 und holte den Titel.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Manchester City gegen Chelsea wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Manchester City gegen Chelsea in der Premier League?

Manchester City gegen Chelsea wird am Sonntag, dem 13. Desember 2026, im Etihad Stadium in Manchester angepfiffen.

Wie kauft man Premier-League-Tickets für Manchester City gegen Chelsea?

Für Tickets zum anstehenden Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Chelsea gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielles Ticketportal von Manchester City: Heimspiel-Tickets für das Etihad Stadium werden zunächst Cityzens-Matchday- und Cityzens-Junior-Mitgliedern per Losverfahren oder in festgelegten Buchungsfenstern angeboten. Um bei stark nachgefragten Spielen Zugang zur Warteschlange des Ticketportals zu erhalten, ist in der Regel eine offizielle Vereinsmitgliedschaft erforderlich.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent ausgeschöpft ist.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Manchester City gegen Chelsea?

Das sind die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Chelsea:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Spieltickets für Erwachsene: Kosten in der Regel etwa 45 bis über 75 Pfund .

Kosten in der Regel etwa . Offizielle Hospitality-Angebote am Spieltag: Beginnen bei etwa 150 bis über 250 Pfund.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Günstigste Wiederverkaufspreise: Beginnen meist bei etwa 73 bis 75 Pfund .

Beginnen meist bei etwa . Übliche Durchschnittspreise: Liegen häufig zwischen 250 und über 600 Pfund .

Liegen häufig zwischen . VIP- und Hospitality-Tickets im Wiederverkauf: Kosten oft ab 127 Pfund.

Manchester City gegen Chelsea in der Premier League: Alles Wichtige

Manchester City gegen Chelsea: Die Form

Manchester City hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen und drei verloren. Hinzu kommt ein Unentschieden im Carabao Cup. Zuletzt verlor City in der Premier League mit 1:3 gegen Nottingham Forest. In diesem Zeitraum unterlag das Team in der Liga auch Aston Villa und Brighton. In der Champions League gewann City auswärts bei RB Leipzig mit 3:2 und zeigte damit, dass es auf höchstem europäischem Niveau weiterhin bestehen kann. In vier der letzten fünf Spiele kassierte City mindestens ein Gegentor. Diese defensive Anfälligkeit dürfte Maresca vor der Partie Sorgen bereiten.

Chelsea hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen und drei verloren. Die jüngste Premier-League-Partie endete mit einer 0:1-Niederlage in Sunderland. Zuvor hatte Chelsea Manchester United an der Stamford Bridge mit 2:0 besiegt. Nach einem 1:1 gegen Liverpool schied Chelsea aus dem Carabao Cup aus. In der Liga verlor das Team mit 0:2 gegen Tottenham. In diesen fünf Spielen erzielte Chelsea vier Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Manchester City gegen Chelsea: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams im Mai 2026 aufeinander, als Manchester City Chelsea im FA Cup mit 1:0 besiegte. Davor gewann City im April 2026 in der Premier League an der Stamford Bridge mit 3:0. In den letzten fünf direkten Duellen gab es drei Siege für Manchester City, ein Unentschieden und einen City-Sieg an der Stamford Bridge. Chelsea konnte Manchester City in dieser jüngsten Serie noch nicht besiegen. City kassierte in diesen fünf Begegnungen nur zwei Gegentore und erzielte neun Treffer.