Málaga empfängt Barcelona am Sonntag, 13. Dezember 2026, im Estadio La Rosaleda in Málaga.

Beim letzten Pflichtspiel der beiden Teams vor Málagas längerer Abwesenheit aus Spaniens höchster Spielklasse gewann Barcelona am 10. März 2018 auswärts souverän mit 2:0. Luis Suárez und Philippe Coutinho erzielten die Tore. In den Jahren, in denen dieses Duell regelmäßig stattfand, war Lionel Messi ein besonderer Schrecken für die andalusische Mannschaft: Im Laufe seiner Karriere traf er zehnmal gegen sie.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Málaga gegen Barcelona wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet Málaga gegen Barcelona in LaLiga statt?

Málaga gegen Barcelona findet am Sonntag, 13. Dezember 2026, im Estadio La Rosaleda in Málaga statt.

La Liga - Spielwoche 16 13. Dez. 2026 - 09:00 Estadio La Rosaleda

Wie kann man LaLiga-Tickets für Málaga gegen Barcelona kaufen?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Málaga und Barcelona gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Kanäle des Málaga CF: Die zuverlässigste erste Anlaufstelle ist die offizielle Website von Málaga ( malagacf.com ). Tickets für Heimspiele werden dort zuerst für Vereinsmitglieder (Socios) freigegeben, bevor der allgemeine Verkauf beginnt.

Die zuverlässigste erste Anlaufstelle ist die offizielle Website von Málaga ( ). Tickets für Heimspiele werden dort zuerst für Vereinsmitglieder (Socios) freigegeben, bevor der allgemeine Verkauf beginnt. Offizielle Kanäle des FC Barcelona: Wenn Ihr die Gäste unterstützt, findet Ihr auf der offiziellen Website des FC Barcelona (fcbarcelona.com) gelegentlich ein offizielles Kontingent an Gästeblock-Tickets für registrierte Vereinsmitglieder und Penyes (Fanclubs).

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten LaLiga-Tickets für Málaga gegen Barcelona?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Málaga und Barcelona gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Hinter den Toren / Oberrang (Fondo / Gol): In der Regel ab etwa 75 € .

In der Regel ab etwa . Längsseite / bevorzugte Plätze (Preferencia): Zwischen 80 € und 110 € .

Zwischen . Haupttribüne / Premium-Kategorien (Tribuna): In der Regel zwischen 90 € und 130 € .

In der Regel zwischen . VIP-Hospitality und Firmenbereiche: Zwischen 250 € und 500 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, kommen Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort richten sich die Ticketpreise nach der Marktnachfrage:

Oberrang / allgemeiner Weiterverkauf: In der Regel ab etwa 200 € bis 250 € .

In der Regel ab etwa . Unterrang und Plätze an den Längsseiten: Häufig zwischen 350 € und über 600 € .

Häufig zwischen . Weiterverkauf von VIP- und Premium-Hospitality-Tickets: Oft zwischen 1.000 € und über 2.000 €.

Málaga gegen Barcelona in LaLiga: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Málaga und Barcelona

Málaga geht mit einer schwachen Bilanz in die Partie: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft einen Sieg und ein Unentschieden bei drei Niederlagen. Der einzige Sieg gelang gegen Sporting de Alcazar in der Copa del Rey. Die beiden jüngsten LaLiga-Spiele verlor Málaga gegen Racing Santander (1:2) und Real Betis (2:1). In diesen fünf Partien erzielte Málaga fünf Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Barcelona kommt in den letzten fünf Pflichtspielen auf drei Siege und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann die Mannschaft in LaLiga bei Atlético Madrid mit 1:2. Gegen Deportivo Alavés erzielte sie zudem sechs Tore, ohne einen Gegentreffer zu kassieren. Die beiden Niederlagen gab es gegen Real Madrid in LaLiga und Paris Saint-Germain in der Champions League. Insgesamt erzielte Barcelona in den fünf Spielen zwölf Tore und kassierte neun.

Málaga gegen Barcelona: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand im März 2018 statt. Barcelona gewann das LaLiga-Spiel im La Rosaleda mit 2:0. Von den letzten fünf erfassten direkten Duellen gewann Barcelona drei und Málaga eines; eine Partie endete unentschieden. Barcelona erzielte dabei acht Tore, Málaga vier.