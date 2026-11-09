Málaga empfängt Athletic Bilbao am Sonntag, dem 29. November 2026, im Estadio La Rosaleda in Málaga.

Ihre jüngsten Pflichtspielduelle in der höchsten Spielklasse waren hart umkämpft. Besonders dramatisch war ein 3:3 im La Rosaleda. Im letzten Ligaduell vor Málagas Abwesenheit setzte sich Athletic Bilbao im San Mamés mit 2:1 durch.

Hier erfahrt ihr von GOAL alles, was ihr über Tickets für Málaga gegen Athletic Bilbao wissen müsst: wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das LaLiga-Spiel Málaga gegen Athletic Bilbao statt?

Málaga gegen Athletic Bilbao findet am Sonntag, dem 29. November 2026, im Estadio La Rosaleda in Málaga statt.

La Liga - Spielwoche 14 28. Nov. 2026 - 10:15 Estadio La Rosaleda

Wie kann man Tickets für Málaga gegen Athletic Bilbao in LaLiga kaufen?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Málaga und Athletic Bilbao gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Auf der offiziellen Website von Málaga CF oder der offiziellen Website von Athletic Club könnt ihr euch über den regulären Ticketverkauf, Kartenkontingente für Mitglieder und die Verfügbarkeit an der Tageskasse informieren.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, findet ihr reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die regulären Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Málaga gegen Athletic Bilbao in LaLiga?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Málaga und Athletic Bilbao gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Hinter den Toren / Oberrang (Fondo Alto): In der Regel zwischen 30 und 50 € .

In der Regel zwischen . Hinter den Toren / Unterrang (Fondo Bajo): Üblicherweise zwischen 45 und 75 € .

Üblicherweise zwischen . Längsseite / Oberrang (Tribuna / Lateral Alta): Üblicherweise zwischen 60 und 100 € .

Üblicherweise zwischen . Längsseite / Unterrang (Tribuna / Lateral Baja): Zwischen 100 und über 160 € .

Zwischen . VIP-Hospitality-Bereiche: Zwischen 180 und über 350 €.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im regulären Verkauf der Vereine ausverkauft sind, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Hinter den Toren / Oberrang (Fondo Alto): Beginnen in der Regel bei etwa 210 bis 220 € .

Beginnen in der Regel bei etwa . Hinter den Toren / Unterrang (Fondo Bajo): Werden üblicherweise ab 235 bis 255 € angeboten.

Werden üblicherweise ab angeboten. Längsseite / Oberrang und bevorzugte Plätze (Preferencia / Tribuna Alta): Zwischen 270 und 350 € .

Zwischen . Längsseite / Unterrang und erstklassige untere Kategorien (Tribuna / Preferencia Baja): Beginnen häufig bei etwa 420 bis über 450 €.

Málaga gegen Athletic Bilbao in LaLiga: Alles, was ihr wissen müsst

Die Form von Málaga und Athletic Bilbao

Málaga hat keines seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und kommt mit zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf eine Bilanz von S0-U2-N3. Das jüngste Spiel endete mit einem 1:1 gegen Deportivo Alaves. In diesen fünf Partien kassierte Málaga elf Gegentore und erzielte selbst nur sechs Treffer. Die 2:5-Niederlage gegen Real Sociedad war der Tiefpunkt dieser Serie. Die beiden Heimniederlagen gegen Getafe und Villarreal zu Beginn dieses Zeitraums verdeutlichen, wie groß die Herausforderung für Juan Funes ist.

Die letzten fünf Spiele von Athletic Bilbao zeichnen ein anderes Bild: Die Gäste kommen auf eine Bilanz von S2-U2-N1. Der 4:0-Sieg gegen Getafe war ihre überzeugendste Leistung. Zudem spielte Athletic gegen Valencia torlos remis und gewann auswärts bei Deportivo Alaves. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es gegen Levante, als Bilbao drei Gegentore kassierte. In fünf Spielen blieb Bilbao zweimal ohne Gegentor und erzielte insgesamt sechs Treffer.

Málaga gegen Athletic Bilbao: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im Februar 2018 statt, als Athletic Bilbao Málaga in einem LaLiga-Spiel im San Mamés mit 2:1 besiegte. Von den letzten fünf direkten Duellen im Datensatz gewann Bilbao drei und Málaga eines. Eine Partie endete unentschieden. Im September 2017 trennten sich die Teams im La Rosaleda mit 3:3. Es ist bis heute ihr torreichstes Duell der jüngeren Vergangenheit.