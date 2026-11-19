Mainz 05 empfängt Freiburg am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, in der MEWA Arena in Mainz.

In der vergangenen Saison gewann Freiburg beide Ligaduelle souverän: Im November 2025 setzte sich der SC im Europa-Park-Stadion gegen Mainz, das nur noch zu zehnt spielte, mit 4:0 durch. Im April 2026 folgte in der MEWA Arena dank eines Treffers von Lucas Höler ein knapper 1:0-Sieg. Mainz hat dieses Duell seit Februar 2023 nicht mehr gewonnen. Der Heimvorteil in der MEWA Arena ist daher entscheidend, wenn die Mainzer ihre seit mehreren Jahren andauernde Sieglosserie beenden wollen.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Mainz 05 gegen Freiburg wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Mainz 05 gegen Freiburg in der Bundesliga?

Mainz 05 gegen Freiburg beginnt am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, in der MEWA Arena in Mainz.

Bundesliga - Spielwoche 13 13. Dez. 2026 - 09:30 MEWA Arena

Wie kauft man Bundesliga-Tickets für Mainz 05 gegen Freiburg?

Für das Bundesligaspiel zwischen Mainz 05 und Freiburg gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Ihr könnt die offiziellen Websites des 1. FSV Mainz 05 und des SC Freiburg prüfen. Der reguläre Verkauf beginnt in der Regel mit einer Vorverkaufsphase für Vereinsmitglieder. Verbleibende Plätze gehen anschließend in den freien Verkauf. Mainz wickelt den Verkauf der Heimtickets für die MEWA Arena direkt über seinen Online-Ticketshop ab. Gästefans erhalten Tickets über die offiziellen Ticketpartner und Vertriebskanäle von Freiburg.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Plattformen für den Ticketzweitmarkt: Wenn die Tickets bei den Vereinen vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für kommende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Mainz 05 gegen Freiburg?

Hier findet Ihr die geschätzten Ticketpreise für das Bundesligaspiel zwischen Mainz 05 und Freiburg:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze (Stehplatz / Fankurve): Kosten etwa 15 bis 20 € .

Kosten etwa . Sitzplätze der Kategorie 5 (obere Ecken / hohe Ränge): Kosten ungefähr 33 bis 39 € .

Kosten ungefähr . Sitzplätze der Kategorie 4 (mittiger Oberrang / seitliche Sicht): Kosten ungefähr 39 bis 47 € .

Kosten ungefähr . Sitzplätze der Kategorie 3 (untere / mittlere Ränge und Ecken): Kosten ungefähr 43 bis 54 € .

Kosten ungefähr . Sitzplätze der Kategorie 1 und Premium-Sitzplätze (mittig im Unterrang / Haupttribünen): Kosten 60 bis 85 € und mehr.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Stehplätze / günstige Sitzplätze im Weiterverkauf: Beginnen in der Regel bei etwa 45 bis 75 € .

Beginnen in der Regel bei etwa . Sitzplätze der Kategorien 2 und 3 im Weiterverkauf (Oberrang und seitliche Sicht): Kosten häufig 80 bis 150 € .

Kosten häufig . Sitzplätze der Kategorie 1 und Top-Plätze an der Längsseite im Weiterverkauf: Kosten üblicherweise 180 bis 300 € und mehr .

Kosten üblicherweise . VIP- und Premium-Hospitality-Pakete im Weiterverkauf: Können zwischen 350 und 700 € und mehr kosten.

Mainz 05 gegen Freiburg in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von Mainz 05 und Freiburg

Mainz hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele verloren. Das einzige positive Ergebnis war ein 1:0-Sieg bei Schalke 04 in der Bundesliga. Zuletzt unterlagen die Mainzer zu Hause Bayern München mit 1:2. Zudem verloren sie bei Elversberg mit 1:4 und schieden im Pokal durch ein 0:2 gegen Bochum aus. In diesen fünf Spielen erzielte Mainz acht Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Freiburg hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Zuletzt gab es in der Bundesliga einen 2:0-Sieg gegen Union Berlin. Auch bei Trabzonspor gewann Freiburg in der Conference League auswärts mit 1:0. Die einzige Niederlage in dieser Serie war ein 1:3 gegen Bayern München. In den fünf Partien erzielte Freiburg acht Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Mainz 05 gegen Freiburg: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand am 12. April 2026 statt. Freiburg gewann das Bundesligaspiel in der MEWA Arena mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen verbuchte Freiburg drei Siege, dazu kamen ein Unentschieden und ein weiterer Freiburger Sieg. Mainz gewann keines der erfassten Duelle. Freiburg feierte zudem im November 2025 einen 4:0-Heimsieg. Im März 2025 trennten sich beide Mannschaften in Mainz 2:2.