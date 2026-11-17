Lyon empfängt Union Saint-Gilloise am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Groupama Stadium in Lyon.

Olympique Lyonnais und Royale Union Saint-Gilloise sind bislang noch nie in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Die anstehende Partie in der UEFA Europa League ist damit ihr erstes Duell auf europäischer Bühne. Beide Klubs sehen das Spiel zum Jahresende als wichtigen Schritt, um sich entweder direkt für die K.-o.-Runde zu qualifizieren oder sich eine günstige Setzposition dafür zu sichern.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Lyon gegen Union Saint-Gilloise wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und was sie kosten.

Wann beginnt Lyon gegen Union St.Gilloise in der Europa League?

Lyon gegen Union Saint-Gilloise findet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Groupama Stadium in Lyon statt.

Europa League - Spielwoche 6 10. Dez. 2026 - 15:00 Groupama Stadium

Wie kaufe ich Tickets für Lyon gegen Union St.Gilloise in der Europa League?

Für das anstehende Europa-League-Spiel zwischen Lyon und Union St.Gilloise gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinskanäle (Olympique Lyonnais): Der Kauf direkt über die offizielle Website oder die Vorverkaufsstelle von Lyon ist die zuverlässigste und sicherste Methode.

Der Kauf direkt über die offizielle Website oder die Vorverkaufsstelle von Lyon ist die zuverlässigste und sicherste Methode. Gästebereich von Union Saint-Gilloise: Gästefans, die im ausgewiesenen Gästeblock sitzen möchten, sollten sich direkt über das offizielle Ticketportal von Royale Union Saint-Gilloise über die Vergaberegeln, Anforderungen an Reisegutscheine und Abholmodalitäten informieren.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, finden sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo. Dort können Fans Tickets für anstehende Europa-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem regulären Kontingent vergriffen sind.

Was kosten Tickets für Lyon gegen Union St.Gilloise in der Europa League?

Hier sind die Ticketpreise für das Europa-League-Spiel zwischen Lyon und Union St.Gilloise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Fanblöcke und Eckbereiche: Ab 15 bis 25 Euro .

Ab . Mittlere Kategorie und Längsseite: Zwischen 26 und 65 Euro .

Zwischen . Premium-Plätze im regulären Verkauf: Zwischen 76 und über 120 Euro .

Zwischen . VIP und Hospitality: Zwischen 150 und über 300 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im regulären Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie https://go.skimresources.com?id=211948X1692227&xs=1&xcust=goal-tat&url=https://www.ticombo.com/en/sports-tickets/football-tickets/olympique-lyonnais-vs-royale-union-saint-gilloise-europa-league-3001748640/537c1a63-eba3-4256-9634-515cefad8b36?quantity=2 Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / allgemeiner Wiederverkauf: Ab etwa 35 bis 55 Euro .

Ab etwa . Mittlere Kategorie und Längsseite im Wiederverkauf: In der Regel zwischen 70 und 150 Euro .

In der Regel zwischen . Premium-Plätze und zentrale Sitzplätze im Wiederverkauf: Von 160 bis über 250 Euro.

Lyon gegen Union St.Gilloise in der Europa League: Alles Wissenswerte

Die Form von Lyon und Union St.Gilloise

Lyon hat aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen geholt. Zuletzt gab es in der Ligue 1 eine 0:2-Niederlage gegen Brest. Zuvor verlor Lyon in diesem Zeitraum auch mit 0:3 gegen Hoffenheim in der Europa League. Der einzige Lichtblick war ein 2:0-Ligasieg gegen Angers. In den fünf Partien erzielte Lyon fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Union Saint-Gilloise hat seine letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen. Zuletzt gab es in der belgischen First Division A ein 1:0 gegen Genk, davor einen 2:1-Auswärtssieg bei Celta Vigo in der Europa League. Der 4:0-Erfolg gegen Hapoel Beer Sheva sticht als Höhepunkt dieser Serie heraus. Union erzielte in den fünf Spielen 13 Tore und kassierte nur drei Gegentreffer.

Lyon gegen Union St.Gilloise: Die jüngsten direkten Duelle

Für diese Begegnung liegen derzeit keine Daten zu direkten Duellen zwischen Lyon und Union Saint-Gilloise vor.