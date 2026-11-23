Liverpool empfängt AFC Bournemouth am Mittwoch, 16. Dezember 2026, an der Anfield Road in Liverpool.

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 20. September 2026 in der Premier League statt. Liverpool gewann im Vitality Stadium dank eines Treffers von Alexander Isak knapp mit 1:0. AFC Bournemouth feierte im Januar 2026 allerdings einen denkwürdigen torreichen Erfolg gegen Liverpool und gewann ein packendes Spiel mit 3:2.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Liverpool gegen AFC Bournemouth wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt Liverpool gegen AFC Bournemouth im Carabao Cup?

Liverpool gegen AFC Bournemouth findet am Mittwoch, 16. Dezember 2026, an der Anfield Road in Liverpool statt.

Wie kauft man Tickets für Liverpool gegen AFC Bournemouth im Carabao Cup?

Für das Carabao-Cup-Spiel zwischen Liverpool und AFC Bournemouth gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielles Ticketportal des Liverpool FC (Heimfans): Fans mit einer offiziellen LFC-Mitgliedschaft oder einer Dauerkarte können das Ticketportal des Vereins nutzen. Der Verkauf für nationale Pokalspiele erfolgt üblicherweise stufenweise nach der Zahl der angerechneten Besuche früherer Spiele: Zuerst sind Fans mit Vorrang an der Reihe, danach die übrigen Mitglieder und schließlich Teilnehmende an lokalen Verlosungen, etwa für Einwohner von Postleitzahlgebieten mit dem Präfix L.

Fans mit einer offiziellen LFC-Mitgliedschaft oder einer Dauerkarte können das Ticketportal des Vereins nutzen. Der Verkauf für nationale Pokalspiele erfolgt üblicherweise stufenweise nach der Zahl der angerechneten Besuche früherer Spiele: Zuerst sind Fans mit Vorrang an der Reihe, danach die übrigen Mitglieder und schließlich Teilnehmende an lokalen Verlosungen, etwa für Einwohner von Postleitzahlgebieten mit dem Präfix L. Offizielle Ticketstelle von AFC Bournemouth (Gästefans): Bournemouth-Fans müssen die speziell für den Gästebereich vorgesehenen Tickets direkt über die offiziellen Verkaufskanäle von AFC Bournemouth kaufen. Dafür sind in der Regel Punkte im Treuesystem des Vereins oder die Mitgliedschaft in einem Programm für Auswärtsspiele erforderlich.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Was kosten Tickets für Liverpool gegen AFC Bournemouth im Carabao Cup?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Carabao-Cup-Spiel zwischen Liverpool und AFC Bournemouth:

1. Offizielle Vereinskanäle

Erwachsene: 30 bis 47 £.

30 bis 47 £. Über 65-Jährige: 25,25 bis 35,25 £.

25,25 bis 35,25 £. Junge Erwachsene: 16,75 bis 23,50 £.

16,75 bis 23,50 £. Kinder und Jugendliche: 5 £.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im regulären Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Eintrittskarten (Einstiegspreise): 71 bis 85 £.

71 bis 85 £. Reguläre Heimbereiche (Hintertor- und Längsseite): 80 bis 120 £.

80 bis 120 £. Hospitality- und VIP-Pakete: Ab 99 bis 149 £.

Ab 99 bis 149 £. Marktdurchschnitt: Etwa 595 £.

Liverpool gegen AFC Bournemouth im Carabao Cup: Alles Wissenswerte

Liverpool gegen AFC Bournemouth: Form

Liverpool weist in den letzten fünf Pflichtspielen eine Bilanz von drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Zuletzt gewann der Klub in der Premier League mit 3:1 gegen Crystal Palace. In diesem Zeitraum besiegte Liverpool außerdem Brighton mit 2:0 und Chelsea im Carabao Cup mit 1:1. Die beiden Niederlagen gab es gegen Fenerbahce in der Champions League und Arsenal in der Premier League. In diesen fünf Spielen erzielte Liverpool sieben Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Bournemouth ist in herausragender Form und hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen, ohne ein Unentschieden oder eine Niederlage. Zuletzt gab es einen 2:1-Sieg in der Premier League gegen Ipswich Town, zuvor gewann der Klub in der Europa League mit 3:1 bei Sparta Prag. In diesem Zeitraum besiegte Bournemouth außerdem Manchester United in der Premier League mit 3:0 und Aston Villa im Carabao Cup ebenfalls mit 3:0. In den fünf Spielen erzielte Bournemouth elf Tore und kassierte nur einen Gegentreffer.

Liverpool gegen AFC Bournemouth: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Teams fand am 20. September 2026 in der Premier League statt. Liverpool gewann im Vitality Stadium mit 1:0. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen stehen drei Liverpool-Siege einem Sieg von Bournemouth gegenüber; zudem ist ein weiterer Liverpool-Sieg verzeichnet. Liverpool erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer.