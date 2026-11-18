Lincoln Red Imps FC empfängt FC Midtjylland am Donnerstag, dem 10. Dezember 2026, im Europa Sports Park in Gibraltar.

Beim Aufeinandertreffen im Juli 2015 in Herning feierte FC Midtjylland im Hinspiel einen knappen 1:0-Sieg. Eine Woche später gewann der dänische Klub auch das Rückspiel bei Lincoln mit 2:0 und entschied damit das Duell für sich.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Lincoln Red Imps FC gegen FC Midtjylland wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Lincoln Red Imps FC gegen FC Midtjylland in der Conference League?

Lincoln Red Imps FC gegen FC Midtjylland wird am Donnerstag, dem 10. Dezember 2026, im Europa Sports Park in Gibraltar angepfiffen.

Conference League - Spielwoche 5 10. Dez. 2026 - 12:45 Europa Sports Park

Wie kann ich Tickets für Lincoln Red Imps FC gegen FC Midtjylland in der Conference League kaufen?

Für das bevorstehende Conference-League-Spiel zwischen Lincoln Red Imps FC und FC Midtjylland gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Ihr könnt Tickets direkt über die offiziellen Ticketplattformen des gastgebenden Klubs Lincoln Red Imps FC kaufen oder dessen offizielle Mitteilungen zum Ticketverkauf für das Spiel im Europa Sports Park in Gibraltar verfolgen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Plattformen für den Ticket-Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Lincoln Red Imps FC gegen FC Midtjylland in der Conference League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das Conference-League-Spiel zwischen Lincoln Red Imps FC und FC Midtjylland:

1. Offizielle Vereinskanäle

Regulärer Eintritt / Standardsitzplatz: Die Preise liegen üblicherweise bei etwa 20 bis 35 Euro

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets beim offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Regulärer Eintritt / Standardsitzplatz: Ab etwa 45 bis 60 Euro.

Lincoln Red Imps FC gegen FC Midtjylland in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von Lincoln Red Imps FC und FC Midtjylland

Lincoln Red Imps FC hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein 1:4 gegen FC Twente in der Conference League. Danach zeigte der Klub eine starke Reaktion: Auf einen 1:0-Sieg gegen Hajduk Split in der Conference League folgte ein 6:0 gegen College 1975 in der National League. In diesen fünf Spielen erzielte Lincoln 15 Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Diese Bilanz unterstreicht sowohl die Offensivstärke als auch die defensive Stabilität zu Hause.

FC Midtjylland hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt gab es in der Superleague ein 2:2 gegen Soenderjyske. In der Conference League erlitt der Klub mit einer 1:6-Niederlage gegen Ajax hingegen einen deutlichen Rückschlag. Auswärts gelang ein 3:2 gegen FC Nordsjaelland, zudem gewann Midtjylland im DBU Pokalen mit 2:1 gegen OB. Das zeigt, dass der Klub im nationalen Wettbewerb Ergebnisse liefern kann. In den fünf Partien erzielte Midtjylland elf Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

Lincoln Red Imps FC gegen FC Midtjylland: Die bisherigen Duelle

Die beiden Klubs trafen bislang zweimal aufeinander, beide Male in der Champions-League-Qualifikation 2015. FC Midtjylland gewann das Hinspiel am 14. Juli 2015 in Herning mit 1:0 und das Rückspiel am 21. Juli 2015 bei Lincoln mit 2:0. Midtjylland hat damit beide Duelle gewonnen und dabei kein Gegentor kassiert.