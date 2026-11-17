Lech Poznan trifft am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Stadion Poznan in Posen auf Ferencvaros.

Die beiden Klubs sind bislang noch nie in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Für diese Europapokalpartie gibt es daher keine direkten Duelle, an denen sie sich orientieren könnten. Beide Mannschaften wollen wichtige Punkte im Tabellenmittelfeld holen, um ihre Chancen auf das Weiterkommen in der umfangreichen Ligaphase mit einer einzigen Tabelle in der Europa-League-Saison 2026/27 zu verbessern.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Lech Poznan gegen Ferencvaros wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Lech Poznan gegen Ferencvaros in der Europa League?

Lech Poznan gegen Ferencvaros wird am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Stadion Poznan in Posen angepfiffen.

Europa League - Spielwoche 6 10. Dez. 2026 - 15:00 Stadion Poznan

Wie kann ich Tickets für Lech Poznan gegen Ferencvaros in der Europa League kaufen?

Für die bevorstehende Europa-League-Partie Lech Poznan gegen Ferencvaros Kreta gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets können direkt über das offizielle Ticketportal oder die Vereinswebsite von Lech Poznań gekauft werden. Das ist der wichtigste und sicherste Weg, sich Plätze im Enea Stadion zu sichern.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Europa-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Lech Poznan gegen Ferencvaros in der Europa League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das Europa-League-Spiel zwischen Lech Poznan und Ferencvaros:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Spieltickets: Kosten in der Regel etwa 15 bis 70 Euro .

Kosten in der Regel etwa . Silver-Hospitality-Pakete: Der reguläre Vereinspreis liegt bei rund 115 Euro .

Der reguläre Vereinspreis liegt bei rund . Gold-Hospitality-Pakete: Premiumplätze an der Mittellinie mit Verpflegung kosten rund 310 Euro .

Premiumplätze an der Mittellinie mit Verpflegung kosten rund . Kindertickets: Sind in der Regel ab etwa 10 bis 15 Euro erhältlich.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Karten zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Eintrittskarten / Wiederverkauf: Beginnen im Allgemeinen bei etwa 45 bis 55 Euro .

Beginnen im Allgemeinen bei etwa . Durchschnittlicher Marktpreis: Liegt in der Regel zwischen 65 und 340 Euro.

Lech Poznan gegen Ferencvaros in der Europa League: Alles Wissenswerte

Die Form von Lech Poznan und Ferencvaros

Lech Poznan hat in seinen vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es in der Ekstraklasa ein 2:2 gegen Zaglebie Lubin, nachdem Lech zuvor in der Europa League Benfica mit 1:3 unterlegen war. In diesem Zeitraum gewann die Mannschaft außerdem in der polnischen Liga mit 3:1 gegen Wisla Krakow und auswärts mit 2:1 bei Legia Warszawa.

Fencvaros hat seine vergangenen fünf Spiele allesamt gewonnen, dabei 13 Tore erzielt und eines kassiert. Zuletzt gelang ein 2:0 gegen Vasas Budapest in der höchsten ungarischen Spielklasse, nur wenige Tage nach dem 2:0-Auswärtssieg bei der AC Milan in der Europa League. Zuvor gewann die Mannschaft mit 5:0 gegen MTK Budapest und setzte sich im Europapokal mit 4:1 gegen Torreense durch.

Lech Poznan gegen Ferencvaros: Die bisherigen direkten Duelle

Zu früheren Begegnungen zwischen Lech Poznan und Ferencvaros liegen keine Daten vor. Für diese Partie gibt es somit keine Ergebnisse aus jüngeren direkten Duellen, an denen sich die Mannschaften orientieren könnten.