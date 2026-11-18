Le Havre empfängt Le Mans am Samstag, 12. Dezember 2026, im Stade Océane in Le Havre.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen feierte Le Havre am 15. August 2026 in einem Testspiel zur Saisonvorbereitung einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen Le Mans. Zuvor trafen die beiden Teams im Juli 2025 aufeinander. Auch damals gewann Le Havre, diesmal mit 2:0.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Le Havre gegen Le Mans wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Le Havre gegen Le Mans in der Ligue 1?

Le Havre gegen Le Mans findet am Samstag, 12. Dezember 2026, im Stade Océane in Le Havre statt.

Wie kauft man Ligue-1-Tickets für Le Havre gegen Le Mans?

Für das Ligue-1-Spiel zwischen Le Havre und Le Mans gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Online-Ticketshop von Le Havre AC (Billetterie Officielle du HAC): Er ist die erste und sicherste Anlaufstelle für Tickets zum regulären Preis. Das Spiel am Samstag, 12. Dezember 2026, ist im Spielplan aufgeführt. Der Verkauf beginnt üblicherweise in mehreren Phasen: Zuerst erhalten Dauerkarteninhaber Vorrang, danach startet der freie Verkauf. Für diesen ist keine Mitgliedschaft erforderlich.

Er ist die erste und sicherste Anlaufstelle für Tickets zum regulären Preis. Das Spiel am Samstag, 12. Dezember 2026, ist im Spielplan aufgeführt. Der Verkauf beginnt üblicherweise in mehreren Phasen: Zuerst erhalten Dauerkarteninhaber Vorrang, danach startet der freie Verkauf. Für diesen ist keine Mitgliedschaft erforderlich. Gästebereich (Le Mans FC): Mitreisende Fans von Le Mans können Tickets für den Gästebereich (Tribune Visiteurs, Zugang über Tor G und Parkplatz P3) vor dem Spiel über die offiziellen Ticketkanäle von Le Mans FC kaufen. Je nach Verfügbarkeit sind sie am Spieltag auch an der Gästekasse des Stade Océane erhältlich.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Ligue-1-Tickets für Le Havre gegen Le Mans?

Für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen Le Havre und Le Mans werden folgende Ticketpreise geschätzt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Plätze hinter den Toren und in den Eckbereichen (Tribune Nord Kop / Tribune Sud Famille): 10 bis 20 €.

10 bis 20 €. Seitliche Plätze auf der Längsseite und in den Eckbereichen (Tribune Est Latérale / Intermédiaire): 20 bis 35 €.

20 bis 35 €. Zentrale Plätze auf der Längsseite (Tribune Est Centrale / Mittellinie): 35 bis 55 €.

35 bis 55 €. Ermäßigte Tickets und Familientarife: 8 bis 25 €.

8 bis 25 €. Premium-Lounge- und Hospitality-Pakete (Carré Magique / Le Comptoir Ciel&Marine / Loges): 150 bis über 600 €.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Plätze hinter den Toren und in den oberen Eckbereichen: Ab etwa 26 bis 35 €.

Ab etwa 26 bis 35 €. Reguläre Plätze und Plätze im mittleren Bereich der Längsseite: 55 bis 75 €.

55 bis 75 €. Zentrale Plätze im unteren Bereich der Längsseite mit besonders guter Sicht: 80 bis über 130 €.

80 bis über 130 €. VIP- und Hospitality-Tickets im Wiederverkauf: 230 bis über 650 €.

Le Havre gegen Le Mans in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Le Havre und Le Mans

Le Havre hat seine letzten fünf Pflichtspiele allesamt verloren. Es ist eine der schlechtesten Serien der Liga. Zuletzt unterlag Le Havre Lorient in der Ligue 1 mit 0:2; in diesem Zeitraum gab es zudem eine 1:5-Niederlage gegen Paris Saint-Germain. In den fünf Partien erzielte Le Havre fünf Tore und kassierte elf Gegentreffer. Ohne Gegentor blieb das Team dabei kein einziges Mal.

Le Mans hat aus den letzten fünf Spielen zwei von 15 möglichen Punkten geholt und dabei ein Unentschieden sowie vier Niederlagen verbucht. Zuletzt spielte Le Mans 1:1 gegen Monaco und erzielte in der 90. Minute den Ausgleich. Zuvor verlor das Team in dieser Serie mit 0:3 gegen Toulouse und mit 1:3 gegen Paris Saint-Germain. In den fünf Partien erzielte Le Mans vier Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Le Havre gegen Le Mans: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 15. August 2026 in einem Testspiel statt. Le Havre gewann auswärts bei Le Mans mit 1:0. Davor feierte Le Havre im Juli 2025 ebenfalls einen 1:0-Sieg in einem Testspiel bei Le Mans. Das letzte Pflichtspielduell war eine Ligue-2-Partie am 3. Dezember 2019, die Le Havre im Stade Océane mit 2:0 gewann. Von den letzten fünf dokumentierten direkten Duellen gewann Le Havre vier und Le Mans eines.