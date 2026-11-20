Lazio empfängt Roma am Sonntag, 13. Dezember 2026, im Stadio Olimpico in Rom.

Im jüngsten Duell am 17. Mai 2026 feierte Roma im Stadio Olimpico dank eines Doppelpacks von Verteidiger Gianluca Mancini einen klaren 2:0-Sieg. In der hitzigen Partie beendeten beide Mannschaften das Spiel mit jeweils zehn Spielern. Lazio will seine sieglose Derby-Serie beenden und sich dafür revanchieren, dass Roma in der vergangenen Saison beide Ligaduelle gewann. Das nächste Aufeinandertreffen verspricht damit erneut einen intensiven Kampf um die Vorherrschaft in der Ewigen Stadt.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Lazio gegen Roma wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt Lazio gegen Roma in der Serie A?

Lazio gegen Roma beginnt am Sonntag, 13. Dezember 2026, im Stadio Olimpico in Rom.

Wie kauft man Tickets für Lazio gegen Roma in der Serie A?

Für den Kauf von Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Lazio und Roma gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketpartner: Tickets im Erstverkauf sind ausschließlich über Vivaticket und die offizielle Website von SS Lazio erhältlich.

Tickets im Erstverkauf sind ausschließlich über Vivaticket und die offizielle Website von SS Lazio erhältlich. Offizielle Kanäle von Roma: Tickets für die Gästebereiche Curva Sud und Distinti Sud werden separat über das offizielle Ticketportal von AS Roma via Vivaticket verkauft.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, finden sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Kontingente im Erstverkauf erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Lazio gegen Roma in der Serie A?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Serie-A-Spiel zwischen Lazio und Roma:

1. Offizielle Vereinskanäle

Curva Nord & Distinti (hinter den Toren / untere Ränge): 30 bis 50 €.

30 bis 50 €. Tribuna Tevere (Seitentribünen): 60 bis 120 €.

60 bis 120 €. Tribuna Monte Mario (zentrale Plätze / Premiumplätze an den Seiten): 100 bis über 180 €.

100 bis über 180 €. VIP- und Firmen-Hospitality: 250 bis über 500 €.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im Erstverkauf der Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / äußere Bereiche (Curva / Distinti): 95 bis 140 €

95 bis 140 € Seitentribünen (Tribuna Tevere): 150 bis 280 €

150 bis 280 € Zentrale Premiumplätze und Premiumplätze im Unterrang (Monte Mario): 300 bis über 550 €

Lazio gegen Roma in der Serie A: Alles Wissenswerte

Die Form von Lazio und Roma

Lazio hat in seinen vergangenen fünf Pflichtspielen vier Siege und ein Unentschieden geholt. Die einzigen Punktverluste gab es beim 1:1 zu Hause gegen Napoli. Zuletzt gewann Lazio 2:1 gegen Cagliari, zudem gelang in diesem Zeitraum ein 6:2-Auswärtssieg bei Sassuolo. Gattusos Mannschaft erzielte in den fünf Spielen 14 Tore und kassierte nur vier Gegentreffer.

Roma verbuchte in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft 3:0 gegen Sassuolo, zudem siegte sie auswärts bei Udinese mit 5:2. Die einzige Niederlage gab es in der Champions League beim 2:3 gegen Manchester United. Gasperinis Mannschaft erzielte in den fünf Partien 17 Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Lazio gegen Roma: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Derby della Capitale in diesem Datensatz fand am 17. Mai 2026 statt. Roma besiegte Lazio dabei in der Serie A im Stadio Olimpico mit 2:0. Von den letzten fünf Duellen der beiden Vereine gewann Roma drei, Lazio eines. Eine Partie endete unentschieden. In zwei dieser fünf Begegnungen blieb Roma ohne Gegentor.