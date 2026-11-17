LASK empfängt Fenerbahce am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026, in der Raiffeisen Arena in Linz.

Die beiden Teams trafen bereits am 14. Juli 2026 in einem Testspiel der Saisonvorbereitung aufeinander, das Fenerbahçe knapp mit 2:1 gewann. Vor diesem Spieltag der Ligaphase in der Raiffeisen Arena hat LASK seine Stärke auf internationaler Bühne unter Beweis gestellt, insbesondere mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg gegen Slovan Bratislava in der Champions League.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für LASK gegen Fenerbahce wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt LASK gegen Fenerbahce in der Champions League?

LASK gegen Fenerbahce beginnt am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026, in der Raiffeisen Arena in Linz.

Champions League - Spielwoche 6 9. Dez. 2026 - 15:00 Raiffeisen Arena

Wie kauft man Champions-League-Tickets für LASK gegen Fenerbahce?

Für das bevorstehende Champions-League-Spiel zwischen LASK und Fenerbahce gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Kanäle von LASK: Tickets im Vorverkauf und freien Verkauf für die Heimbereiche der Raiffeisen Arena sind in erster Linie direkt über das offizielle Ticketportal von LASK erhältlich.

Tickets im Vorverkauf und freien Verkauf für die Heimbereiche der Raiffeisen Arena sind in erster Linie direkt über das offizielle Ticketportal von LASK erhältlich. Offizielle Kanäle von Fenerbahçe: Gästefans, die das Spiel im ausgewiesenen Gästebereich verfolgen möchten, kaufen die dafür vorgesehenen Tickets üblicherweise über das offizielle Ticketsystem und die Mitgliederkanäle von Fenerbahçe.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets für LASK gegen Fenerbahce?

Das sind die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen LASK und Fenerbahce:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets / Standardkategorien: Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 40 bis 75 Euro .

Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa . Obere / mittlere Kategorien: Die Preise liegen üblicherweise zwischen 90 und 150 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Unterrang / Stehplatzbereiche: Die Preise beginnen bei etwa 195 bis 240 Euro .

Die Preise beginnen bei etwa . Längsseiten / Premium-Blöcke: Die Preise liegen in der Regel zwischen 350 und 710 Euro .

Die Preise liegen in der Regel zwischen . VIP / Hospitality und stark nachgefragte Blöcke: Die Preise reichen von 780 bis über 1.130 Euro.

LASK gegen Fenerbahce in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von LASK und Fenerbahce

LASK ist in hervorragender Form und hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, bei einer Niederlage. Zuletzt gelang ein 2:4-Auswärtssieg gegen Ried in der Bundesliga. Zuvor hatte LASK in dieser Serie Slovan Bratislava in der Champions League mit 4:0 besiegt. Die einzige Niederlage gab es in der Bundesliga gegen Salzburg mit 1:3. In den fünf Spielen erzielte LASK 14 Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das unterstreicht die offensive Ausrichtung der Mannschaft, die für torreiche Ergebnisse sorgen kann.

Fenerbahce hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gab es einen 5:0-Auswärtssieg gegen Corum FK in der Süper Lig, nachdem Fenerbahce zuvor einen bemerkenswerten 3:2-Erfolg gegen Liverpool in der Champions League gefeiert hatte. In diesem Zeitraum verlor die Mannschaft allerdings auch gegen Goztepe und Galatasaray in der Süper Lig. In den fünf Spielen erzielte Fenerbahce 13 Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

LASK gegen Fenerbahce: Die bisherige Bilanz

Das einzige erfasste Duell zwischen LASK und Fenerbahce fand am 14. Juli 2026 in einem Testspiel der Saisonvorbereitung statt, das Fenerbahce mit 2:1 gewann. Da der Datensatz nur dieses eine Spiel umfasst, lässt sich keine weitergehende Bilanz ableiten. Damit ist dieses Champions-League-Spiel praktisch das erste Pflichtspiel zwischen den beiden Vereinen.