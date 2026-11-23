Inter Club d'Escaldes empfängt AGF am Donnerstag, 17. Dezember 2026, im Estadi de la FAF.

Inter Club d'Escaldes und AGF Aarhus sind sich noch nie in einem Pflicht- oder Freundschaftsspiel begegnet. Die Partie in der Ligaphase der UEFA Conference League ist damit ihr erstes Aufeinandertreffen. Zugleich ist es ein seltenes Duell zwischen Vereinen aus diesen beiden Ländern: Inter Club d'Escaldes hat in einem UEFA-Wettbewerb noch nie gegen einen dänischen Klub gespielt, während AGF bislang nur wenig Erfahrung mit Gegnern aus Andorra hat.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Inter Club d'Escaldes gegen AGF wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Inter Club d'Escaldes gegen AGF in der Conference League?

Inter Club d'Escaldes gegen AGF findet am Donnerstag, 17. Dezember 2026, im Estadi de la FAF statt.

Wie kann ich Tickets für Inter Club d'Escaldes gegen AGF in der Conference League kaufen?

Für die anstehende Conference-League-Partie zwischen Inter Club d'Escaldes und AGF gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Kanäle von Inter Club d'Escaldes: Tickets für Heimspiele in Andorra werden in der Regel erst näher am Spieltag direkt über die offizielle Website und die Social-Media-Kanäle des Vereins angeboten. Falls noch Karten verfügbar sind, werden sie am Spieltag auch an der Stadionkasse verkauft.

Tickets für Heimspiele in Andorra werden in der Regel erst näher am Spieltag direkt über die offizielle Website und die Social-Media-Kanäle des Vereins angeboten. Falls noch Karten verfügbar sind, werden sie am Spieltag auch an der Stadionkasse verkauft. Offizielles Gästekontingent von AGF: Mitreisende Fans können Tickets für den ausgewiesenen Gästebereich direkt über das offizielle Ticketportal von AGF Aarhus kaufen. Dabei gelten gegebenenfalls die Vorrangregeln des Vereins für Treuepunkte oder Dauerkarten.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle restlos ausverkauft sind, finden sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo. Dort können Fans Tickets für anstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Inter Club d'Escaldes gegen AGF in der Conference League?

Das sind die geschätzten Ticketpreise für die Conference-League-Partie zwischen Inter Club d'Escaldes und AGF:

1. Offizielle Vereinskanäle

Freie Platzwahl / offene Seitenbereiche: 20 bis 35 Euro .

. Überdachte Haupttribüne: 35 bis 50 Euro .

. Gästebereich (AGF-Fans): 20 bis 40 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft sind, richten sich die auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo angebotenen Ticketpreise nach der Nachfrage:

Freie Platzwahl / offene Seitenbereiche: 420 bis 435 Euro .

. Überdachte Haupttribüne / mittlere Preiskategorie: 435 bis über 600 Euro .

. VIP / Premium-Hospitality: 600 bis über 1.150 Euro.

Inter Club d'Escaldes gegen AGF in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von Inter Club d'Escaldes und AGF

Inter Club d'Escaldes hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gab es in der 1. Division ein 1:1 gegen Sporting Escaldes, nachdem das Team in der Conference League mit 1:2 gegen FK Crvena Zvezda verloren hatte. In diesen fünf Spielen erzielte Escaldes vier Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Beide Europapokalspiele endeten mit einer Niederlage.

AGF ist besser in Form: Von den letzten fünf Spielen gewann das Team drei, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Poulsens Mannschaft besiegte zuletzt AC Horsens in der Superleague mit 2:0. Das 0:0 gegen Braga in der Conference League zeigte zudem defensive Stabilität auf höchstem Niveau. In dieser Serie erzielte AGF fünf Tore und kassierte drei Gegentreffer. Die Siege gegen FC Roskilde und Viborg unmittelbar vor dem Braga-Spiel zeugten von einer konstanten Offensivleistung.

Inter Club d'Escaldes gegen AGF: Die jüngsten direkten Duelle

Zu jüngeren direkten Duellen zwischen Inter Club d'Escaldes und AGF liegen keine Daten vor. Im bereitgestellten Datensatz sind keine bisherigen Begegnungen dieser beiden Teams verzeichnet.