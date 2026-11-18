Iberia 1999 empfängt FK Crvena Zvezda am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Mikheil-Meskhi-Stadion in Tiflis.

In diesem Conference-League-Duell treffen Iberia 1999 und FK Crvena Zvezda erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Im Mikheil-Meskhi-Stadion in Tiflis kann Iberia 1999 auf die Unterstützung der heimischen Fans und die Vertrautheit mit den Platzverhältnissen zählen. Beides wird gegen den starken Gegner FK Crvena Zvezda entscheidend sein.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über den Ticketkauf für Iberia 1999 gegen FK Crvena Zvezda wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt Iberia 1999 gegen FK Crvena Zvezda in der Conference League?

Iberia 1999 gegen FK Crvena Zvezda beginnt am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Mikheil-Meskhi-Stadion in Tiflis.

Conference League - Spielwoche 5 10. Dez. 2026 - 12:45 Mikheil Meskhi Stadium

Wie kauft man Tickets für Iberia 1999 gegen FK Crvena Zvezda in der Conference League?

Für das anstehende Conference-League-Spiel zwischen Iberia 1999 und FK Crvena Zvezda gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets könnt Ihr direkt über die offiziellen Verkaufswege des gastgebenden Vereins Iberia 1999 kaufen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, findet Ihr Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Was kosten Tickets für Iberia 1999 gegen FK Crvena Zvezda in der Conference League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das Conference-League-Spiel zwischen Iberia 1999 und FK Crvena Zvezda:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardtickets / regulärer Eintritt: Kosten üblicherweise zwischen 10 und 30 € .

Kosten üblicherweise zwischen . VIP- / Hospitality-Pakete: Kosten zwischen 80 und über 150 €.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf von Standardtickets / regulärer Eintritt: Preise beginnen bei etwa 20 bis 55 € .

Preise beginnen bei etwa . Weiterverkauf von Premium- / VIP-Tickets: Preise liegen zwischen 100 und über 250 €.

Iberia 1999 gegen FK Crvena Zvezda in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von Iberia 1999 und FK Crvena Zvezda

Iberia 1999 geht mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann Iberia am 9. November in der Erovnuli Liga mit 1:0 gegen FC Gagra. In der Conference League spielte die Mannschaft 1:1 gegen Mjällby und verlor anschließend 1:2 gegen FC Kopenhagen. In diesen fünf Spielen erzielte Iberia fünf Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

FK Crvena Zvezda reist mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen nach Tiflis. Zuletzt gewann der Klub am 8. November in der serbischen Super Liga auswärts bei Vojvodina mit 1:0. In der Conference League besiegte FK Crvena Zvezda Inter Club d'Escaldes mit 2:1 und spielte 2:2 gegen FC Kopenhagen. In diesen fünf Partien erzielte FK Crvena Zvezda zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Iberia 1999 gegen FK Crvena Zvezda: Bisherige Duelle

In den verfügbaren Daten sind keine früheren Begegnungen zwischen Iberia 1999 und FK Crvena Zvezda verzeichnet. Dieses Conference-League-Spiel wird das erste dokumentierte Duell der beiden Vereine sein.