Holstein Kiel empfängt den FC Köln am Dienstag, 1. Dezember 2026, im Holstein-Stadion in Kiel.

Das bedeutendste Duell der beiden Mannschaften fand im Mai 2021 in der Relegation zur Bundesliga statt. Köln machte einen Rückstand aus dem Hinspiel mit einem deutlichen 5:1-Sieg in Kiel wett und sicherte sich damit den Verbleib in der höchsten Spielklasse. Auch im DFB-Pokal trafen die Teams aufeinander: Am 29. Oktober 2024 gewann Köln im RheinEnergieStadion souverän mit 3:0.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Holstein Kiel gegen den FC Köln wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Holstein Kiel gegen den FC Köln im DFB-Pokal?

Die Partie zwischen Holstein Kiel und dem FC Köln wird am Dienstag, 1. Dezember 2026, im Holstein-Stadion in Kiel angepfiffen.

Wie kann man Tickets für Holstein Kiel gegen den FC Köln im DFB-Pokal kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das DFB-Pokalspiel zwischen Holstein Kiel und dem FC Köln gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Prüft die offiziellen Ticketportale von Holstein Kiel und dem 1. FC Köln auf den Vorverkauf für Mitglieder, den freien Verkauf und die Kontingente für den Gästeblock.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für anstehende DFB-Pokalspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Holstein Kiel gegen den FC Köln im DFB-Pokal?

Hier findet Ihr eine Übersicht über die Ticketpreise für das DFB-Pokalspiel zwischen Holstein Kiel und dem FC Köln:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze: Kosten in der Regel ab etwa 17 Euro .

Kosten in der Regel ab etwa . Sitzplätze: Kosten ab ungefähr 35 Euro bis etwa 55 Euro.

Ticket-Zweitmarkt

Stehplätze im Weiterverkauf: Kosten ab etwa 125 bis 139 Euro .

Kosten ab etwa . Sitzplätze im Weiterverkauf: Kosten ab etwa 159 Euro. Sitzplätze in besonders gefragten oder höherwertigen Bereichen kosten 199 Euro oder mehr.

Holstein Kiel gegen den FC Köln im DFB-Pokal: Alles Wissenswerte

Holstein Kiel gegen den FC Köln: Die Form

Holstein Kiel hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es am 1. November in der 2. Bundesliga eine 0:1-Niederlage gegen Greuther Fürth. Davor setzte sich Kiel im DFB-Pokal gegen Hoffenheim bei einem Gesamtergebnis von 1:1 durch und zog damit weiter. In der Liga besiegte Holstein Dynamo Dresden mit 3:0. In diesen fünf Spielen erzielte Kiel sieben Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Der FC Köln kommt in seinen letzten fünf Pflichtspielen auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das herausragende Ergebnis war ein 5:0-Erfolg gegen Union Berlin im DFB-Pokal am 27. Oktober. Zuletzt spielte Köln am 1. November in der Bundesliga 1:1 gegen Union Berlin. In diesen fünf Partien erzielte Köln neun Tore und kassierte drei Gegentreffer. Das zeigt, dass die Mannschaft ihre Gegner unter den richtigen Bedingungen deutlich schlagen kann.

Holstein Kiel gegen den FC Köln: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Oktober 2024 aufeinander, als Köln ein DFB-Pokalspiel zu Hause mit 3:0 gewann. In den letzten fünf dokumentierten Duellen hat Köln insgesamt die bessere Bilanz. Dazu gehören ein 5:1-Sieg in der Relegation zur Bundesliga im Mai 2021 und ein 4:0-Erfolg in der 2. Bundesliga im März 2019. Kiels einzige Siege in dieser Serie waren das 1:0 im Hinspiel derselben Relegation 2021 und ein 1:1-Unentschieden im Oktober 2018.