Heart of Midlothian empfängt Borac Banja Luka am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Tynecastle Park in Edinburgh.

Für Heart of Midlothian und Borac Banja Luka ist bislang kein direktes Duell in einem europäischen Wettbewerb verzeichnet. Es ist also das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs. Hearts geht nach einer wechselhaften Phase in die Partie und hat wettbewerbsübergreifend nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Heart of Midlothian gegen Borac Banja Luka wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Heart of Midlothian gegen Borac Banja Luka in der Conference League?

Heart of Midlothian gegen Borac Banja Luka wird am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Tynecastle Park in Edinburgh angepfiffen.

Conference League - Spielwoche 5 10. Dez. 2026 - 15:00 Tynecastle Park

Wie kann man Tickets für Heart of Midlothian gegen Borac Banja Luka in der Conference League kaufen?

Für das anstehende Conference-League-Spiel zwischen Heart of Midlothian und Borac Banja Luka gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets könnt Ihr direkt über die offiziellen Kanäle von Hearts kaufen. Das ist die wichtigste und verlässlichste Möglichkeit, Karten zum regulären Preis zu erhalten, sofern sie verfügbar sind.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen für den Weiterverkauf: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo. Dort können Fans Tickets für anstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Heart of Midlothian gegen Borac Banja Luka in der Conference League?

Hier findet Ihr die geschätzten Ticketpreise für das Conference-League-Spiel zwischen Heart of Midlothian und Borac Banja Luka:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für Erwachsene: Ungefähr 30 bis 55 €.

Ungefähr Ermäßigte Tickets (Senioren / junge Erwachsene / Kinder und Jugendliche): Ungefähr 15 bis 35 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Karten zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Weiterverkauf regulärer Eintrittskarten: Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 45 bis 70 € .

Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa . Premiumplätze / Plätze an der Längsseite: Die Preise können zwischen 90 und über 150 € liegen.

Heart of Midlothian gegen Borac Banja Luka in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von Heart of Midlothian und Borac Banja Luka

Hearts hat wettbewerbsübergreifend nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt setzte es in der Premiership eine deutliche 2:5-Niederlage gegen Falkirk. Auch das vorherige Conference-League-Spiel gegen Thun ging mit 1:3 verloren. In diesen fünf Partien erzielte Hearts acht Tore und kassierte zwölf Gegentreffer. Diese Bilanz spiegelt die wechselhaften Leistungen der jüngsten Zeit wider.

Borac Banja Luka weist eine durchwachsene, aber etwas bessere Bilanz auf: Drei der letzten fünf Spiele gewann der Klub, zwei verlor er. Zuletzt gelang in der Premier League ein überzeugender 4:1-Sieg gegen Radnik Bijeljina. In der Woche zuvor hatte Borac Banja Luka in der Conference League allerdings mit 0:2 gegen Mjaellby verloren. In den letzten fünf Partien erzielte der Klub acht Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Heart of Midlothian gegen Borac Banja Luka: Bisherige direkte Duelle

In den verfügbaren Daten ist kein früheres Aufeinandertreffen zwischen Heart of Midlothian und Borac Banja Luka verzeichnet. Für die beiden Klubs ist es das erste direkte Duell.