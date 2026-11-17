Hapoel Beer Sheva empfängt Juventus am Donnerstag, dem 10. Dezember 2026, im Stadionul Rapid-Giulesti in Bukarest.

Bei diesem Europa-League-Spiel treffen Hapoel Beer Sheva und Juventus erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Da der 6. Spieltag große Auswirkungen auf die Qualifikation und die Setzliste hat, stehen beide Klubs kurz vor dem Ende der Ligaphase aus unterschiedlichen Gründen unter Erfolgsdruck.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Hapoel Beer Sheva gegen Juventus wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Hapoel Beer Sheva gegen Juventus in der Europa League?

Hapoel Beer Sheva gegen Juventus findet am Donnerstag, dem 10. Dezember 2026, im Stadionul Rapid-Giulesti in Bukarest statt.

Europa League - Spielwoche 6 10. Dez. 2026 - 12:45 Stadionul Rapid-Giulesti

Wie kann man Tickets für Hapoel Beer Sheva gegen Juventus in der Europa League kaufen?

Für das bevorstehende Europa-League-Spiel zwischen Hapoel Beer Sheva und Juventus gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der direkte Kauf über die offiziellen Ticketportale von Hapoel Beer Sheva oder Juventus ist die zuverlässigste Möglichkeit, Tickets zum Originalpreis aus den offiziellen Kontingenten zu erhalten.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo zu finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende Europa-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Hapoel Beer Sheva gegen Juventus in der Europa League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das Europa-League-Spiel zwischen Hapoel Beer Sheva und Juventus:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardplätze an der Längsseite: Ab etwa 52 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Tickets: In der Regel ab etwa 140 bis 215 €.

Hapoel Beer Sheva gegen Juventus in der Europa League: Alles Wissenswerte

Die Form von Hapoel Beer Sheva und Juventus

Hapoel Beer Sheva mangelt es an Konstanz: In den vergangenen fünf Spielen gab es keinen Sieg, dafür vier Niederlagen und ein Unentschieden. Zuletzt verlor das Team in der Europa League mit 0:2 gegen OFI Kreta. Zuvor hatte es in diesem Wettbewerb bereits eine 0:4-Niederlage gegen Union St. Gilloise gegeben. In diesen fünf Partien erzielte Hapoel Beer Sheva sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer. Den einzigen Punkt holte das Team beim 0:0 gegen Dinamo Zagreb.

Juventus reist mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen an. Zuletzt spielte das Team in der Serie A bei Fiorentina 2:2. Zuvor hatte Juventus in der Europa League mit 2:1 gegen AZ Alkmaar und in der Serie A mit 2:0 gegen Napoli gewonnen. Die Turiner erzielten in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierten vier Gegentreffer. Die Niederlage bei Genoa bleibt allerdings ein Makel in einer ansonsten zunehmend besseren Serie.

Hapoel Beer Sheva gegen Juventus: Die bisherigen direkten Duelle

Zu früheren Begegnungen zwischen Hapoel Beer Sheva und Juventus liegen keine Daten vor.