Hamburger SV empfängt Schalke 04 am Freitag, 11. Desember 2026, im Volksparkstadion in Hamburg.

Ihre jüngsten Pflichtspielduelle fanden überwiegend in der 2. Bundesliga statt, als beide Klubs jeweils mehrere Jahre nicht in der höchsten Spielklasse vertreten waren. Dabei gab es umkämpfte Partien, darunter zwei 2:2-Unentschieden in der Saison 2024/25. Auch das letzte direkte Duell im April 2025 in der Veltins-Arena bot reichlich Dramatik: Es endete mit einem turbulenten 2:2, bei dem Schalke trotz Unterzahl spät noch einen Punkt rettete.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Hamburger SV gegen Schalke 04 wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Hamburger SV gegen Schalke 04 in der Bundesliga?

Hamburger SV gegen Schalke 04 findet am Freitag, 11. Desember 2026, im Volksparkstadion in Hamburg statt.

Bundesliga - Spielwoche 13 11. Dez. 2026 - 14:30 Volksparkstadion

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Hamburger SV gegen Schalke 04 kaufen?

Für das Bundesliga-Spiel Hamburger SV gegen Schalke 04 gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Am zuverlässigsten und sichersten ist der Kauf direkt über die offiziellen Ticketportale von Hamburger SV für die Heimfanbereiche oder von FC Schalke 04 für das Gästekontingent. Da bei diesem hochkarätigen Duell zwei Vereine mit großen, traditionsreichen Fangemeinden aufeinandertreffen, sind die Tickets über die offiziellen Verkaufskanäle äußerst schnell ausverkauft.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Hamburger SV gegen Schalke 04?

Das sind die geschätzten Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel Hamburger SV gegen Schalke 04:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplatzbereich: 19 bis 25 Euro.

19 bis 25 Euro. Kategorie 4 / Oberrang: 35 bis 50 Euro.

35 bis 50 Euro. Kategorie 3 / Unter- und Mittelrang: 50 bis 70 Euro.

50 bis 70 Euro. Kategorien 1 und 2 / Plätze in bester Lage: 70 bis 90 Euro und mehr.

70 bis 90 Euro und mehr. VIP- und Hospitality-Pakete: 250 bis 500 Euro und mehr.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Stehplatzbereich / Oberrang in der Ecke: 130 bis 160 Euro.

130 bis 160 Euro. Reguläre Sitzplätze (Kategorien 2 und 3): 175 bis 260 Euro.

175 bis 260 Euro. Plätze in bester Lage (Kategorie 1): 280 bis 400 Euro und mehr.

280 bis 400 Euro und mehr. VIP- und Hospitality-Tickets auf dem Zweitmarkt: 500 bis 800 Euro und mehr.

Hamburger SV gegen Schalke 04 in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Form von Hamburger SV und Schalke 04

Hamburger SV hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann der HSV in der Bundesliga mit 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Zuvor schlug der HSV in diesem Zeitraum den VfB Stuttgart mit 1:0, musste gegen Eintracht Frankfurt aber zwei Niederlagen in Folge hinnehmen: ein 1:3 im DFB-Pokal und ein 1:3 in der Bundesliga. In diesen fünf Partien erzielte das Team sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Schalke 04 hat aus seinen letzten fünf Pflichtspielen nur einen Punkt geholt, bei einem Unentschieden und vier Niederlagen. Zuletzt verlor Schalke in der Bundesliga mit 1:2 gegen Hoffenheim. Davor unterlag der Klub RB Leipzig mit 0:2 und schied gegen Dynamo Dresden aus dem DFB-Pokal aus. In diesen fünf Spielen erzielte Schalke nur zwei Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Hamburger SV gegen Schalke 04: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 19. April 2025 in der 2. Bundesliga statt. Schalke und der HSV trennten sich in der VELTINS-Arena mit 2:2. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen, die allesamt in der 2. Bundesliga stattfanden, konnte keine Seite dominieren. Die Bilanz umfasst zwei Unentschieden und einen HSV-Sieg; auch die übrigen Ergebnisse spiegeln wider, wie umkämpft dieses Duell ist. Der höchste HSV-Sieg in diesen Daten war ein 5:3 im Volksparkstadion im Juli 2023.