Hajduk Split empfängt den FC Nordsjaelland am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Stadion Poljud in Split.

HNK Hajduk Split und der FC Nordsjaelland kommen aus sehr unterschiedlichen europäischen Fußballtraditionen. Hajduk blickt als einer der traditionsreichen Spitzenklubs Kroatiens auf eine lange Geschichte zurück, während sich Nordsjaelland in jüngerer Zeit einen Namen als bedeutende Talentschmiede Dänemarks gemacht hat. Vor ihrem Aufeinandertreffen in der UEFA Conference League gab es zwischen den beiden Klubs keine offiziellen Begegnungen in großen europäischen Wettbewerben. Ihre jüngsten Duelle sind damit ein neues Aufeinandertreffen über Ländergrenzen hinweg.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Hajduk Split gegen den FC Nordsjaelland wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Hajduk Split gegen FC Nordsjaelland in der Conference League?

Hajduk Split gegen den FC Nordsjaelland findet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Stadion Poljud in Split statt.

Conference League - Spielwoche 5 10. Dez. 2026 - 15:00 Stadion Poljud

Wie kauft man Tickets für Hajduk Split gegen FC Nordsjaelland in der Conference League?

Für das bevorstehende Conference-League-Spiel zwischen Hajduk Split und dem FC Nordsjaelland gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets aus dem Erstverkauf findet Ihr direkt über die offizielle Website und das Ticketportal von HNK Hajduk Split. Vereinsmitglieder erhalten in der Regel früher Zugang und können vergünstigte Tickets kaufen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Tickets des Vereins vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Kontingente aus dem Erstverkauf erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Hajduk Split gegen FC Nordsjaelland in der Conference League?

Hier findet Ihr die geschätzten Ticketpreise für das Conference-League-Spiel zwischen Hajduk Split und dem FC Nordsjaelland:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tribünenplätze / Hintertortribünen (Nord und Süd): Kosten üblicherweise etwa 15 bis 25 Euro.

Kosten üblicherweise etwa Seitentribünen (Ost und West, äußere Blöcke): Kosten meist zwischen 25 und 45 Euro .

Kosten meist zwischen . Mittlerer Bereich der Westtribüne und VIP-Bereiche: Kosten in der Regel zwischen 50 und mehr als 100 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstige Wiederverkaufstickets / Eckblöcke: Beginnen üblicherweise bei etwa 60 bis 85 Euro.

Beginnen üblicherweise bei etwa Standardplätze im mittleren Preissegment: Kosten häufig 90 bis 130 Euro.

Premiumplätze / zentrale Plätze mit freier Sicht: Kosten oft 150 bis über 300 Euro.

Hajduk Split gegen FC Nordsjaelland in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von Hajduk Split und FC Nordsjaelland

Hajduk Split geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Zuletzt gewann Hajduk in der HNL auswärts mit 1:0 gegen Osijek. In diesem Zeitraum gelang dem Klub auch ein 5:0-Sieg gegen HNK Gorica. Die einzige Niederlage war ein 0:1 gegen Lincoln Red Imps in der Conference League. In den fünf Spielen erzielte Hajduk neun Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Der FC Nordsjaelland verbuchte in seinen letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gelang dem Klub in der dänischen Superliga ein deutlicher 6:1-Auswärtssieg bei Randers FC. Kurz zuvor hatte Nordsjaelland in der Conference League allerdings mit 0:2 gegen Monaco verloren. Im selben Zeitraum spielte der Klub 1:1 gegen Silkeborg und verlor 2:3 gegen den FC Midtjylland. Über alle fünf Spiele hinweg erzielte Nordsjaelland zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Hajduk Split gegen FC Nordsjaelland: Bisherige direkte Duelle

Zu früheren Begegnungen zwischen Hajduk Split und dem FC Nordsjaelland liegen keine Daten vor.