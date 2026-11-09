Griechenland startete mit herausragenden Auswärtsleistungen in die UEFA Nations League. Nun will die Mannschaft ihre Ligakampagne am Montag, 16. November, vor ihren begeisterten Fans in Volos mit einem Erfolg gegen Serbien abschließen. Tickets für das Spiel können schon heute gebucht werden.

GOAL erklärt, wie ihr euch jetzt Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Griechenland gegen Serbien sichern könnt, was sie kosten, wie es um die Verfügbarkeit steht und wo ihr sie am besten kauft.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Griechenland gegen Serbien statt?

Griechenland gegen Serbien findet am Montag, 16. November, im Panthessaliko-Stadion in Volos statt. Der Anstoß ist für 21.45 Uhr (EET) angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 16. Nov. 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

So kauft ihr Tickets für Griechenland gegen Serbien in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Griechenland gegen Serbien können direkt über das Ticketportal des griechischen Fußballverbands (HFF/EPO) gekauft werden.

Einzeltickets für Gruppenspiele der UEFA Nations League gehen üblicherweise drei bis vier Wochen vor dem jeweiligen Spieltag in den Verkauf.

Vorverkaufsphasen : In der Regel erhalten zunächst Mitglieder des offiziellen Fanclubs der Nationalmannschaft Zugang zu einem bevorzugten Vorverkauf.

: In der Regel erhalten zunächst Mitglieder des offiziellen Fanclubs der Nationalmannschaft Zugang zu einem bevorzugten Vorverkauf. Freier Verkauf: Für das Spiel am 16. November wird erwartet, dass der freie Verkauf auf der EPO-Website etwa Ende Oktober oder Anfang November beginnt.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragungen: StubHub sichert alle Ticketübertragungen und Käufe mit seinem integrierten Schutzprogramm TixProtect ab. Dieses garantiert, dass ihr eure Tickets rechtzeitig erhaltet und sie für die Veranstaltung gültig sind. Andernfalls bekommt ihr den Kaufpreis zu 100 Prozent erstattet.

Wie viel kosten Tickets für Griechenland gegen Serbien in der UEFA Nations League?

Die Ticketpreise für das anstehende UEFA-Nations-League-Spiel Griechenland gegen Serbien am Montag, 16. November 2026, beginnen über die offiziellen Verkaufskanäle bei etwa 20 bis 75 Euro für reguläre Eintrittskarten.

Die offiziellen Tickets sind nach Nähe zum Spielfeld und Lage im Panthessaliko-Stadion in Volos in Kategorien eingeteilt:

Kategorie 3 (Hintertortribünen/Kurven) : Etwa 20 bis 25 Euro. Diese Plätze befinden sich hinter den Toren auf der Nord- und Südtribüne. Sie sind am günstigsten und beherbergen die wichtigsten lokalen Fangruppen.

: Etwa 20 bis 25 Euro. Diese Plätze befinden sich hinter den Toren auf der Nord- und Südtribüne. Sie sind am günstigsten und beherbergen die wichtigsten lokalen Fangruppen. Kategorie 2 (Ecken der Längstribünen & Oberränge) : Etwa 30 bis 45 Euro. Diese Plätze liegen an den Längsseiten, aber näher an den Ecken oder weiter oben auf den Tribünen. Von dort bietet sich ein erhöhter Blick von der Seitenlinie auf das Spiel.

: Etwa 30 bis 45 Euro. Diese Plätze liegen an den Längsseiten, aber näher an den Ecken oder weiter oben auf den Tribünen. Von dort bietet sich ein erhöhter Blick von der Seitenlinie auf das Spiel. Kategorie 1 (Mitte der Längstribünen/Unterränge) : Etwa 50 bis 75 Euro. Diese regulären Premiumplätze liegen an den Hauptseitenlinien auf der Ost- und Westtribüne nahe der Mittellinie und bieten die beste Sicht auf das Geschehen.

: Etwa 50 bis 75 Euro. Diese regulären Premiumplätze liegen an den Hauptseitenlinien auf der Ost- und Westtribüne nahe der Mittellinie und bieten die beste Sicht auf das Geschehen. VIP- & Hospitality-Kategorien: Die Preise liegen je nach enthaltenen Firmenleistungen zwischen 150 und mehr als 300 Euro. Diese Premiumoptionen befinden sich in der Mitte der Westtribüne und bieten gepolsterte Sitze, Zugang zu Hospitality-Lounges und Verpflegung.

Schaut kurz vor dem Spiel auf den offiziellen Seiten der Nationalmannschaft nach weiteren Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Panthessaliko-Stadion

Das Panthessaliko-Stadion ist eine große Mehrzweck-Sportanlage in der griechischen Küsten- und Hafenstadt Volos. Es bietet Platz für 22.700 Zuschauer und ist eine wichtige Sportstätte für die gesamte Region Thessalien. Heute ist es vor allem als Heimspielstätte des aus der Super League Greece bekannten Volos NFC bekannt.

Der Bau begann Mitte 2002 ausdrücklich mit Blick auf die Olympischen Sommerspiele 2004 in Athen. Im Juli 2004 wurde die Anlage offiziell eröffnet, gerade rechtzeitig für das olympische Fußballturnier.

Nach den Olympischen Spielen ging das Eigentum an das Griechische Olympische Komitee über. Anschließend trugen Mannschaften aus Volos dort ihre Spiele aus. Das Stadion wurde zum historischen Schauplatz des umkämpften lokalen „Volos-Derbys“ zwischen Niki Volos und Olympiakos Volou.

Denkwürdige Momente im Panthessaliko-Stadion

Griechenland gegen Mexiko (Olympisches Fußballturnier 2004) : Bei diesem Gruppenspiel der Männer wurde mit 21.597 verkauften Tickets der Zuschauerrekord des Stadions aufgestellt. Damit wurde die offiziell festgelegte olympische Sitzplatzkapazität kurzzeitig überschritten.

: Bei diesem Gruppenspiel der Männer wurde mit 21.597 verkauften Tickets der Zuschauerrekord des Stadions aufgestellt. Damit wurde die offiziell festgelegte olympische Sitzplatzkapazität kurzzeitig überschritten. Griechische Pokalfinals (2007–2026) : Aufgrund seiner geografischen Lage auf halbem Weg zwischen Athen und Thessaloniki war das Panthessaliko-Stadion häufig Austragungsort des griechischen Pokalfinals, unter anderem 2007, 2017, 2020, 2023, 2024 und 2026.

: Aufgrund seiner geografischen Lage auf halbem Weg zwischen Athen und Thessaloniki war das Panthessaliko-Stadion häufig Austragungsort des griechischen Pokalfinals, unter anderem 2007, 2017, 2020, 2023, 2024 und 2026. Spiele der griechischen Nationalmannschaft: 2022 trug die griechische A-Nationalmannschaft zwei Spiele der UEFA Nations League im Stadion aus. Beide endeten mit Heimsiegen.

Sportanlage mit vielen Einrichtungen: Neben dem Naturrasenplatz umfasst die weitläufige Anlage eine 400 Meter lange Laufbahn mit acht Bahnen, eine separate Aufwärmbahn im Freien, überdachte Trainingsmöglichkeiten, einen Fitnessraum sowie Basketball-, Tennis- und Volleyballplätze.

Griechenland gegen Serbien in der UEFA Nations League: Alles Wissenswerte zum Spiel

Griechenland gegen Serbien: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Griechenland (Platz 41) gegen Serbien (Platz 43)

Nachdem Griechenland in vier Freundschaftsspielen zu Beginn des Jahres 2026 sieglos geblieben war, fand die Mannschaft zum Start der UEFA-Nations-League-Kampagne zu alter Stärke zurück. Dabei gelangen ihr zwei beeindruckende Auswärtssiege gegen Serbien (2:1) und Deutschland (1:0).

Serbien will nach vier Länderspielen ohne Sieg unbedingt wieder gewinnen. Zu dieser Serie gehören Niederlagen gegen Griechenland und die Niederlande in der UEFA Nations League. „Orlovi“ (die Adler) blieb seit zwölf Länderspielen nicht mehr ohne Gegentor.

Griechenland gegen Serbien: Die jüngsten direkten Duelle

Griechenland und Serbien trafen seit 2010 dreimal aufeinander. Mit zwei Siegen gegenüber einem serbischen Erfolg hat Griechenland knapp die Nase vorn. Beide Mannschaften erzielten in diesen Begegnungen jeweils drei Tore.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen am 24. September, dem ersten Spieltag der UEFA Nations League, drehte Griechenland die Partie in Belgrad überraschend und sicherte sich tief in der Nachspielzeit einen 2:1-Sieg.

Serbien ging schon nach vier Minuten in Führung: Der zurückgekehrte Dusan Tadić bereitete den Treffer von Andrija Živković vor, der den Ball einschob. Trotz des Rückstands hatte Griechenland mehr Ballbesitz und setzte die serbische Abwehr unablässig unter Druck. Dabei traf die Mannschaft das Aluminium und zwang Serbiens Torwart zu mehreren Paraden. Tore von Arsenals Christos Tzolis und Comos Tasos Douvikas in der zweiten Halbzeit sicherten Griechenland alle drei Punkte.