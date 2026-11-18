Getafe empfängt Inter Club d'Escaldes am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Coliseum in Getafe.

Die Partie im Estadio Coliseum ist das erste Pflichtspiel zwischen Getafe und Inter Club d'Escaldes in einem europäischen Wettbewerb. Das Spiel ist eine wichtige Begegnung am 5. Spieltag der Ligaphase der UEFA Conference League 2026/27. Beide Teams wollen in der Tabelle nach oben klettern.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Getafe gegen Inter Club d'Escaldes wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Getafe gegen Inter Club d'Escaldes in der Conference League?

Getafe gegen Inter Club d'Escaldes beginnt am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Coliseum in Getafe.

Conference League - Spielwoche 5 10. Dez. 2026 - 12:45 Coliseum

Wie kauft man Tickets für Getafe gegen Inter Club d'Escaldes in der Conference League?

Für das anstehende Conference-League-Spiel zwischen Getafe und Inter Club d'Escaldes gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Im offiziellen Ticketportal des Getafe CF könnt Ihr nach regulären Kartenkontingenten für den Spieltag, dem Verkauf an Vereinsmitglieder und Tickets im freien Verkauf schauen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft, finden sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Getafe gegen Inter Club d'Escaldes in der Conference League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das Conference-League-Spiel zwischen Getafe und Inter Club d'Escaldes:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardplätze im Unterrang: beginnen üblicherweise bei etwa 30 bis 50 €.

Premiumplätze oder zentrale Tribünenblöcke: kosten in der Regel 70 bis 120 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets über den Verein ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Sitzplätze: ab etwa 480 bis 600 €.

Premiumblöcke oder VIP-Plätze: im Durchschnitt etwa 700 bis über 820 €.

Getafe gegen Inter Club d'Escaldes in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von Getafe und Inter Club d'Escaldes

Getafe hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, kein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor das Team in LaLiga mit 0:2 gegen Villarreal, zudem unterlag es Brighton in der Conference League mit 0:1. Auf der Habenseite stehen ein 3:1-Ligasieg gegen Sevilla und ein 3:2-Auswärtssieg bei UB Lebrijana in der Copa del Rey. In diesen fünf Spielen erzielte Getafe acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Inter Club d'Escaldes hat von seinen vergangenen fünf Spielen keines gewonnen, dreimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Zuletzt gab es in Andorras höchster Spielklasse ein 1:1 gegen Sporting Escaldes. In der Woche zuvor unterlag das Team FK Crvena Zvezda in der Conference League mit 1:2. Hinzu kamen ein 0:0 gegen Penya Encarnada d'Andorra und ein 1:1 gegen FC Santa Coloma. In diesen fünf Spielen erzielte Escaldes vier Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Getafe gegen Inter Club d'Escaldes: Bisherige direkte Duelle

Zu früheren Begegnungen zwischen Getafe und Inter Club d'Escaldes liegen keine Daten vor. Diese Partie könnte das erste dokumentierte Pflichtspiel zwischen den beiden Teams sein.