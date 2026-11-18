Freiburg empfängt Panathinaikos am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Europa-Park Stadion in Freiburg.

Der SC Freiburg und Panathinaikos sind bislang noch nie aufeinandergetroffen. Das anstehende Spiel in der UEFA Conference League ist somit ihr erstes Pflichtspielduell in einem europäischen Wettbewerb. Am 5. Spieltag geht es für beide Mannschaften um wichtige Punkte vor der Schlussphase der Ligaphase.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Freiburg gegen Panathinaikos wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt Freiburg gegen Panathinaikos in der Conference League?

Freiburg gegen Panathinaikos wird am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Europa-Park Stadion in Freiburg angepfiffen.

Conference League - Spielwoche 5 10. Dez. 2026 - 12:45 Europa-Park Stadion

Wie kann man Tickets für Freiburg gegen Panathinaikos in der Conference League kaufen?

Für das anstehende Conference-League-Spiel zwischen Freiburg und Panathinaikos gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets zum regulären Preis werden in der Regel über das offizielle Ticketportal des Vereins verkauft.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Freiburg gegen Panathinaikos in der Conference League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das Conference-League-Spiel zwischen Freiburg und Panathinaikos:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Sitz- und Stehplätze: 25 bis 60 Euro

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Plätze auf den kurzen Seiten und Stehplätze: 85 bis 110 Euro

85 bis 110 Euro Sitzplätze auf den Längsseiten und Plätze mit besonders guter Sicht: 150 bis über 350 Euro

Freiburg gegen Panathinaikos in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von Freiburg und Panathinaikos

Freiburg geht mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es in der Bundesliga einen 2:0-Heimsieg gegen Union Berlin, davor einen 1:0-Auswärtssieg bei Trabzonspor in der Conference League. Der einzige Rückschlag in dieser Serie war eine 1:3-Niederlage gegen Bayern München. In den fünf Spielen erzielte Freiburg acht Tore und kassierte fünf Gegentore.

Panathinaikos hat seine letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen, ohne ein Unentschieden oder eine Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft in der Super League auswärts bei Iraklis mit 2:1, in der Conference League besiegte sie CSKA Sofia mit 2:1. Zuvor gewann Panathinaikos gegen AEK Athen mit 2:0 und auswärts bei NFC Volos mit 1:0. In diesen fünf Partien erzielte Panathinaikos acht Tore und kassierte vier Gegentore.

Freiburg gegen Panathinaikos: Bisherige Duelle

Für diese Partie liegen derzeit keine Daten zu bisherigen Duellen zwischen Freiburg und Panathinaikos vor. Weitere Informationen zur Historie könnten kurz vor dem Anpfiff ergänzt werden.