Der FC Kopenhagen empfängt Lugano am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Parken in Kopenhagen.

In den bisherigen direkten Duellen hat Kopenhagen gegen die Schweizer Mannschaft eine Siegquote von 100 Prozent: Der dänische Klub gewann beide Begegnungen. Das Hinspiel am 19. September 2019 im Parken-Stadion entschied Kopenhagen mit 1:0 für sich, ehe am 28. November 2019 in der Schweiz ein weiterer knapper 1:0-Auswärtssieg folgte.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für FC Kopenhagen gegen Lugano wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei FC Kopenhagen gegen Lugano in der Conference League?

FC Kopenhagen gegen Lugano wird am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Parken in Kopenhagen angepfiffen.

Conference League - Spielwoche 5 10. Dez. 2026 - 12:45 Parken

Wie kann man Tickets für FC Kopenhagen gegen Lugano in der Conference League kaufen?

Für das anstehende Conference-League-Spiel zwischen dem FC Kopenhagen und Lugano gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der Kauf über die offizielle Website oder die Ticketstelle des FC Kopenhagen ist der wichtigste und verlässlichste Weg, um Tickets zum regulären Preis zu erhalten, sobald sie für Mitglieder und im freien Verkauf verfügbar sind.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für FC Kopenhagen gegen Lugano in der Conference League?

Das sind die Ticketpreise für das Conference-League-Spiel zwischen dem FC Kopenhagen und Lugano:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze (hinter den Toren und auf den Oberrängen): 22 bis 25 Euro

22 bis 25 Euro Zentrale Plätze auf den Längsseiten (Unterrang und Plätze mit besonders guter Sicht): 40 bis 65 Euro

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Einfache Plätze hinter den Toren und auf den Oberrängen: 50 bis 55 Euro

50 bis 55 Euro Premiumplätze an der Seitenlinie und auf den Längsseiten: 75 bis über 300 Euro

FC Kopenhagen gegen Lugano in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von FC Kopenhagen und Lugano

Kopenhagen geht mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Zuletzt gewann die Mannschaft in der Superliga zu Hause mit 1:0 gegen Brondby IF. Zuvor hatte sie Iberia 1999 in der Conference League mit 2:1 besiegt. Zu den weiteren Ergebnissen zählen ein 2:0-Auswärtssieg bei Soenderjyske und ein 3:0-Pokalsieg gegen Aarhus Fremad. Svenssons Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer.

Luganos letzte fünf Spiele zeigen ein wechselhafteres Bild. Auf drei Siege in Folge, darunter ein 2:5-Auswärtssieg bei Getafe und ein 2:1-Ligasieg gegen Basel, folgte zuletzt eine deutliche 0:5-Niederlage gegen St. Gallen. Im vorherigen Conference-League-Spiel besiegte Lugano FK Kauno Zalgiris mit 3:0. In den fünf Partien erzielte Lugano elf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

FC Kopenhagen gegen Lugano: Die bisherigen direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 28. November 2019 in der Europa League statt. Kopenhagen gewann auswärts bei Lugano mit 1:0. Schon zuvor in derselben Spielzeit waren die Mannschaften aufeinandergetroffen: Am 19. September 2019 siegte Kopenhagen zu Hause mit 1:0. Kopenhagen gewann beide der zwei erfassten Duelle und blieb jeweils ohne Gegentor.