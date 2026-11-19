Der FC Köln empfängt RB Leipzig am Samstag, 12. Dezember 2026, im RheinEnergieSTADION in Köln.

Leipzig war dem FC Köln in den vergangenen Spielzeiten häufig überlegen. Besonders deutlich wurde das beim 6:0 im Oktober 2023 und beim 5:1 in Köln im März 2024. Die seltenen Erfolge der Kölner in diesem Duell sind den Fans in guter Erinnerung geblieben, insbesondere der hart erkämpfte 2:1-Auswärtssieg im Februar 2018 und der denkwürdige 2:1-Heimsieg im April 2021.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für FC Köln gegen RB Leipzig wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann wird das Bundesliga-Spiel FC Köln gegen RB Leipzig angepfiffen?

FC Köln gegen RB Leipzig findet am Samstag, 12. Dezember 2026, im RheinEnergieSTADION in Köln statt.

Bundesliga - Spielwoche 13 12. Dez. 2026 - 09:30 RheinEnergieSTADION

Wie kauft man Bundesliga-Tickets für FC Köln gegen RB Leipzig?

Für das Bundesliga-Spiel FC Köln gegen RB Leipzig gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketshop des 1. FC Köln: Tickets für Heimspiele im RheinEnergieSTADION werden hauptsächlich über die offizielle Website des FC Köln verkauft. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten üblicherweise Vorrang, bevor verbleibende Tickets in den freien Verkauf gehen.

Tickets für Heimspiele im RheinEnergieSTADION werden hauptsächlich über die offizielle Website des FC Köln verkauft. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten üblicherweise Vorrang, bevor verbleibende Tickets in den freien Verkauf gehen. Offizieller Ticketshop von RB Leipzig: Wer die Gastmannschaft unterstützt oder einen Platz im Gästebereich sucht, kann Tickets über das offizielle Ticketportal von Leipzig beziehen. Das Gästekontingent ist bei stark nachgefragten Spielen allerdings meist begrenzt und größtenteils Vereinsmitgliedern vorbehalten.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für FC Köln gegen RB Leipzig?

Das sind die geschätzten Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel FC Köln gegen RB Leipzig:

1. Offizielle Vereinskanäle

Kategorie 5 / Stehplätze (Südkurve): 15 bis 16 €

Kategorie 4 (Ecken / Hintertorbereiche im Oberrang): 35 bis 40 €

Kategorie 3 (Längsseite im Oberrang / Ecken im Unterrang): 45 bis 55 €

Kategorie 2 (Hintertorbereiche im Unterrang und mittlere Längsseite): 60 bis 70 €

Kategorie 1 (beste Plätze direkt am Spielfeld): 75 bis über 80 €

Hospitality-Lounges: 400 bis über 900 €

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Einstiegs- / Mindestpreise: Ab etwa 50 bis 70 € .

Ab etwa . Durchschnittliche Wiederverkaufspreise: In der Regel zwischen 350 und 470 € .

In der Regel zwischen . Premium- und Hospitality-Kategorien: Können auf 700 bis über 900 € steigen.

FC Köln gegen RB Leipzig in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von FC Köln und RB Leipzig

Der FC Köln geht mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Dabei erzielte Köln sechs Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Zuletzt gab es in der Bundesliga eine 1:2-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen. Der Höhepunkt dieser Serie war ein 5:0-Sieg gegen Union Berlin im DFB-Pokal am 27. Oktober. Die letzten beiden Ligaspiele konnte Köln nicht gewinnen: Auf ein 1:1 gegen Union Berlin folgte die Niederlage gegen Leverkusen.

RB Leipzig hat drei der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war eine 4:5-Niederlage im Freundschaftsspiel gegen Mlada Boleslav am 12. November. Im letzten Pflichtspiel gelang Leipzig allerdings am 7. November ein überzeugender 5:2-Sieg gegen Augsburg in der Bundesliga. In diesem Zeitraum besiegte Leipzig außerdem Schalke mit 2:0 und schlug RW Essen im DFB-Pokal. Die einzige Pflichtspielniederlage gab es gegen Manchester City in der Champions League.

FC Köln gegen RB Leipzig: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 8. Februar 2026 statt. RB Leipzig gewann das Bundesliga-Spiel im RheinEnergieSTADION mit 2:1. In den vergangenen fünf direkten Duellen war Leipzig überlegen: Vier Siege und ein Unentschieden stehen zu Buche, Köln gewann keines der Spiele. Leipzig erzielte dabei 17 Tore, Köln drei.