Espanyol empfängt Celta Vigo am Sonntag, 13. Dezember 2026, im RCDE Stadium in Barcelona.

Das jüngste Duell fand am 14. Februar 2026 im RCDE Stadium statt und endete nach einer dramatischen Partie mit einem hart umkämpften 2:2. Die Begegnung zeigte einmal mehr, wie eng die Duelle der beiden Mannschaften sind: Celta Vigo sicherte sich durch einen entscheidenden Ausgleichstreffer von Stürmer Borja Iglesias in der Nachspielzeit noch einen Punkt.

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Wann beginnt Espanyol gegen Celta Vigo in LaLiga?

Espanyol gegen Celta Vigo beginnt am Sonntag, 13. Dezember 2026, im RCDE Stadium in Barcelona.

La Liga - Spielwoche 16 13. Dez. 2026 - 09:00 RCDE Stadium

Wie kauft man LaLiga-Tickets für Espanyol gegen Celta Vigo?

Für das kommende LaLiga-Spiel zwischen Espanyol und Celta Vigo gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinswebsite (RCD Espanyol): Für Spiele im RCDE Stadium in Barcelona können Tickets direkt über Espanyols offizielles Online-Ticketportal gekauft werden. Der Verein bietet Tickets in der Regel zunächst seinen Mitgliedern (Socios) an, bevor die verbleibenden Plätze ein bis zwei Wochen vor dem Spiel in den freien Verkauf gehen.

Für Spiele im RCDE Stadium in Barcelona können Tickets direkt über Espanyols offizielles Online-Ticketportal gekauft werden. Der Verein bietet Tickets in der Regel zunächst seinen Mitgliedern (Socios) an, bevor die verbleibenden Plätze ein bis zwei Wochen vor dem Spiel in den freien Verkauf gehen. Offizielle Vereinswebsite (Celta Vigo): Für Spiele im Estadio de Balaídos in Vigo sind Tickets direkt über den Ticketbereich der offiziellen Website von Celta Vigo erhältlich.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, finden sich auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für kommende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten LaLiga-Tickets für Espanyol gegen Celta Vigo?

Für das kommende LaLiga-Spiel zwischen Espanyol und Celta Vigo gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Vereinsmitglieder (Socios): Ab 31,50 € .

Ab . Freier Verkauf (Standardplätze): Ab 35 € .

Ab . VIP- und Hospitality-Pakete: Ab 145 € .

Ab . Fan-Erlebnisse am Spieltag: Ab 150 €.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkaufte Standardtickets / günstige Tickets: Liegen meist bei etwa 34 bis 42 € .

Liegen meist bei etwa . Durchschnittlicher Marktpreis: Liegt im Schnitt bei etwa 85 bis 105 € .

Liegt im Schnitt bei etwa . Weiterverkaufte VIP- und Premium-Pakete: Beginnen bei etwa 120 bis 140 € und können teurer sein.

Espanyol gegen Celta Vigo in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Espanyol und Celta Vigo

Espanyol hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Die jüngste Partie endete in LaLiga mit einem 0:0 gegen Deportivo de A Coruna. Das beste Ergebnis in dieser Phase war ein 1:0-Auswärtssieg bei Villarreal. Niederlagen gegen Sestao in der Copa del Rey, Racing Santander und Atletico Madrid waren die Tiefpunkte einer schwierigen Phase.

Celta Vigo holte aus seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Levante in LaLiga, nachdem Celta zuvor in der Europa League mit 1:2 gegen Union St. Gilloise und mit 0:3 gegen Rayo Vallecano verloren hatte. Ein 5:0-Sieg gegen Salamanca CF UDS in der Copa del Rey ist der jüngste Eintrag in dieser Bilanz. Zuvor hatte Celta in dieser Phase 0:0 gegen Real Betis gespielt.

Espanyol gegen Celta Vigo: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 14. Februar 2026 in LaLiga statt. Espanyol und Celta Vigo trennten sich im RCDE Stadium 2:2. In den letzten fünf direkten Duellen des Datensatzes weist Celta Vigo mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Espanyol die bessere Bilanz auf. Eine Partie endete unentschieden. Celta hat die letzten beiden Auswärtsspiele bei Espanyol gewonnen: Im April 2025 gab es einen 2:0-Sieg, im November 2025 einen 1:0-Erfolg.