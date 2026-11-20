Elche empfängt Sevilla am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Estadio Martínez Valero in Elche.

Historisch gesehen war Sevilla in diesem Duell zwar überlegen, was unter anderem deutliche 3:0-Siege 2015 und im Januar 2023 zeigen. Die jüngsten Begegnungen waren jedoch deutlich ausgeglichener. Die letzten drei Ligaduelle endeten allesamt unentschieden, darunter zwei unterhaltsame 2:2-Spiele in Folge während der Saison 2025/26.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Elche gegen Sevilla wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Elche gegen Sevilla?

Elche gegen Sevilla wird am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Estadio Martínez Valero in Elche angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 16 13. Dez. 2026 - 09:00 Estadio Martinez Valero

Wie kauft man LaLiga-Tickets für Elche gegen Sevilla?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel Elche gegen Sevilla gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website von Elche CF (Club Oficial): Für Heimspiele im Estadio Manuel Martínez Valero ist der Kauf über das offizielle Ticketportal von Elche der sicherste Weg. Tickets werden in der Regel zunächst für Vereinsmitglieder (Socios) angeboten, bevor der Verkauf ein bis zwei Wochen vor dem Spiel für alle geöffnet wird.

Für Heimspiele im Estadio Manuel Martínez Valero ist der Kauf über das offizielle Ticketportal von Elche der sicherste Weg. Tickets werden in der Regel zunächst für Vereinsmitglieder (Socios) angeboten, bevor der Verkauf ein bis zwei Wochen vor dem Spiel für alle geöffnet wird. Offizielle Website von Sevilla FC: Wenn Ihr ein Spiel im Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla besuchen möchtet oder bei einem Gastspiel in Elche einen Platz im ausgewiesenen Gästeblock sucht, solltet Ihr die offiziellen Ticketkanäle von Sevilla nutzen. So erhaltet Ihr gültige Tickets und haltet die Regeln für das Gästekontingent ein.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten LaLiga-Tickets für Elche gegen Sevilla?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel Elche gegen Sevilla gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten in der Regel zwischen 30 und 120 Euro .

Kosten in der Regel zwischen . Oberrang und Plätze hinter den Toren: Beginnen im Allgemeinen bei etwa 30 bis 50 Euro .

Beginnen im Allgemeinen bei etwa . Unterrang an den Längsseiten: Kosten im Allgemeinen zwischen 70 und mehr als 120 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. nach der Nachfrage:

Standardplätze: Beginnen in der Regel bei etwa 40 bis 75 Euro .

Beginnen in der Regel bei etwa . Oberrang oder Plätze hinter dem Tor: Die Preise liegen im Allgemeinen zwischen 75 und 150 Euro .

Die Preise liegen im Allgemeinen zwischen . Premiumplätze und stark nachgefragte Tickets: Die Preise steigen häufig von 150 auf 350 Euro und mehr.

Elche gegen Sevilla in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Elche und Sevilla

Elche hat wettbewerbsübergreifend eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt gab es am 8. November eine 0:2-Niederlage gegen Real Betis in LaLiga. Auch das Ligaspiel gegen Valencia am 1. November verlor Elche mit 0:1. Ein Sieg gegen UD Pinatar in der Copa del Rey und ein 3:0-Auswärtserfolg bei Rayo Vallecano sorgten kurzzeitig für Erleichterung, doch die Form in der Liga gibt Anlass zur Sorge. In diesen fünf Spielen erzielte Elche vier Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Sevilla kommt in seinen letzten fünf Spielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt spielte die Mannschaft am 6. November 0:0 gegen Deportivo Alavés, nachdem sie zuvor in LaLiga mit 1:3 gegen Getafe verloren hatte. Garcias Mannschaft besiegte in diesem Zeitraum Osasuna mit 2:0 und gewann ein Copa-del-Rey-Spiel gegen Sporting Hortaleza. Die vorangegangene 1:4-Niederlage gegen Real Madrid unterstreicht jedoch die anhaltenden Defensivprobleme. Sevilla erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Elche gegen Sevilla: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine am 19. Januar 2026 in LaLiga aufeinander. Die Partie im Estadio Martínez Valero endete 2:2. Zuvor hatte es im September 2025 im Ramón Sánchez Pizjuán ebenfalls ein 2:2 gegeben. In den letzten fünf direkten Duellen in LaLiga hat Sevilla mit zwei Siegen gegenüber keinem Sieg für Elche leicht die Nase vorn. Drei dieser fünf Spiele endeten allerdings unentschieden. Sevilla erzielte in diesen Begegnungen zehn Tore, Elche sieben.