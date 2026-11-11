Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoEintracht Frankfurt
Deutsche Bank Park
team-logoWerder Bremen
Book Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen Tickets
Unterstützt von

Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: So bekommt Ihr sie, Ticketpreise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

SHOPPING
Tickets
Eintracht Frankfurt
Werder Bremen
Bundesliga

Eintracht Frankfurt trifft in der Bundesliga auf Werder Bremen. So sichert Ihr Euch Tickets.

Eintracht Frankfurt empfängt Werder Bremen am Samstag, dem 5. Desember 2026, im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Das jüngste Ligaduell im Januar 2026 war ein torreiches, spannendes Spiel, das im Weserstadion mit einem dramatischen 3:3 endete. Zuvor hatte Frankfurt Werder Bremen im August 2025 im Deutsche Bank Park deutlich mit 4:1 besiegt.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen?

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen beginnt am Samstag, dem 5. Desember 2026, im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

crest
Bundesliga - Spielwoche 12
Deutsche Bank Park

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen gibt es üblicherweise folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Ticketplattformen von Eintracht Frankfurt (für Heimfans und reguläre Eintrittskarten) oder des SV Werder Bremen (für das Gästekontingent) gekauft werden.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen?

Die Ticketpreise für das Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen hängen davon ab, ob Ihr über die offiziellen Vereinskanäle oder auf dem Ticket-Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Stehplatzkarten: Kosten in der Regel 18 bis 24 Euro.
  • Oberrang und Eckbereiche (Kategorien 4 & 5): Kosten üblicherweise zwischen 35 und 50 Euro.
  • Premiumplätze & Sitzplätze an den Längsseiten (Kategorien 1 & 2): Kosten in der Regel 50 bis über 90 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Wiederverkaufte Sitzplätze im Oberrang oder Eckbereich: Beginnen in der Regel bei etwa 70 bis 95 Euro.
  • Wiederverkaufte Sitzplätze an den Längsseiten oder im Unterrang: Kosten zwischen 180 und 275 Euro.
  • VIP- & Hospitality-Pakete: Beginnen bei über 800 Euro.

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Die Form

Eintracht Frankfurt geht mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann die Eintracht in der Bundesliga mit 3:1 gegen den Hamburger SV, nachdem sie denselben Gegner in der Woche zuvor im DFB-Pokal ebenfalls mit 3:1 besiegt hatte. Der Tiefpunkt dieser Serie war eine 0:6-Niederlage gegen RB Leipzig. In den fünf Spielen erzielte Frankfurt zehn Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Werder Bremen zeigte sich in den vergangenen Wochen konstanter und verzeichnete in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Unentschieden ohne eine einzige Niederlage. Das jüngste Ligaergebnis war ein 2:0-Sieg in Hoffenheim. Zudem gewann Werder auswärts bei Mainz 05 mit 3:2. Die einzigen Wermutstropfen waren das Aus im DFB-Pokal durch ein 2:3 bei Borussia Dortmund und ein 2:2 in Paderborn. In diesem Zeitraum erzielte Werder neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

SGE

SGE - Form

KÖL
S1-0
BVB
N1-0
HSV
S1-3
HSV
S3-1
SCP
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SVW

SVW - Form

SCP
U2-2
M05
S2-3
BVB
N3-2
TSG
S2-0
VFB
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine im Januar 2026 aufeinander, als das Bundesligaspiel bei Werder 3:3 endete. Davor besiegte Frankfurt Werder im August 2025 im Deutsche Bank Park mit 4:1. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Frankfurt dreimal. Hinzu kamen ein Unentschieden und ein Sieg für Werder. Insgesamt fielen in diesen Partien 17 Tore.

Head to Head

Eintracht FrankfurtUnentschiedenWerder Bremen
2
2
1
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
3
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
3
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
4
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
END
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
0
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
END
Bundesliga
Eintracht Frankfurt badge
Eintracht Frankfurt
SGE
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
END
9Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen