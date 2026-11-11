Eintracht Frankfurt empfängt Werder Bremen am Samstag, dem 5. Desember 2026, im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Das jüngste Ligaduell im Januar 2026 war ein torreiches, spannendes Spiel, das im Weserstadion mit einem dramatischen 3:3 endete. Zuvor hatte Frankfurt Werder Bremen im August 2025 im Deutsche Bank Park deutlich mit 4:1 besiegt.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen?

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen beginnt am Samstag, dem 5. Desember 2026, im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Bundesliga - Spielwoche 12 5. Dez. 2026 - 12:30 Deutsche Bank Park

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen gibt es üblicherweise folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Ticketplattformen von Eintracht Frankfurt (für Heimfans und reguläre Eintrittskarten) oder des SV Werder Bremen (für das Gästekontingent) gekauft werden.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen?

Die Ticketpreise für das Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen hängen davon ab, ob Ihr über die offiziellen Vereinskanäle oder auf dem Ticket-Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplatzkarten: Kosten in der Regel 18 bis 24 Euro .

Kosten in der Regel . Oberrang und Eckbereiche (Kategorien 4 & 5): Kosten üblicherweise zwischen 35 und 50 Euro .

Kosten üblicherweise zwischen . Premiumplätze & Sitzplätze an den Längsseiten (Kategorien 1 & 2): Kosten in der Regel 50 bis über 90 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Wiederverkaufte Sitzplätze im Oberrang oder Eckbereich: Beginnen in der Regel bei etwa 70 bis 95 Euro .

Beginnen in der Regel bei etwa . Wiederverkaufte Sitzplätze an den Längsseiten oder im Unterrang: Kosten zwischen 180 und 275 Euro.

Kosten zwischen VIP- & Hospitality-Pakete: Beginnen bei über 800 Euro.

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Die Form

Eintracht Frankfurt geht mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann die Eintracht in der Bundesliga mit 3:1 gegen den Hamburger SV, nachdem sie denselben Gegner in der Woche zuvor im DFB-Pokal ebenfalls mit 3:1 besiegt hatte. Der Tiefpunkt dieser Serie war eine 0:6-Niederlage gegen RB Leipzig. In den fünf Spielen erzielte Frankfurt zehn Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Werder Bremen zeigte sich in den vergangenen Wochen konstanter und verzeichnete in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Unentschieden ohne eine einzige Niederlage. Das jüngste Ligaergebnis war ein 2:0-Sieg in Hoffenheim. Zudem gewann Werder auswärts bei Mainz 05 mit 3:2. Die einzigen Wermutstropfen waren das Aus im DFB-Pokal durch ein 2:3 bei Borussia Dortmund und ein 2:2 in Paderborn. In diesem Zeitraum erzielte Werder neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine im Januar 2026 aufeinander, als das Bundesligaspiel bei Werder 3:3 endete. Davor besiegte Frankfurt Werder im August 2025 im Deutsche Bank Park mit 4:1. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Frankfurt dreimal. Hinzu kamen ein Unentschieden und ein Sieg für Werder. Insgesamt fielen in diesen Partien 17 Tore.