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Tickets für den Klassiker: So kommt man an Karten für Borussia Dortmund gegen Bayern München, sieht Ballon-d’Or-Gewinner Harry Kane live und erfährt mehr über Bundesliga-Preise

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H. Kane
S. Guirassy

Borussia Dortmund trifft im März als Nächstes in der Bundesliga auf Bayern München. So könnt Ihr Euch Tickets sichern.

Wenn Bayern München und Borussia Dortmund im „Klassiker“ aufeinandertreffen, steigt die Vorfreude in Deutschland und ganz Europa auf den Höhepunkt. Gespielt wird entweder in der Allianz Arena oder im Signal Iduna Park, den beiden größten Stadien des Landes.

Dieses Spiel sollten Sie nicht verpassen. Sichern Sie sich noch heute Tickets für das nächste Duell der beiden deutschen Fußballgrößen.

Das Duell hat in den vergangenen Jahren besonders an Bedeutung gewonnen: Bayern München und Borussia Dortmund gehören zu den erfolgreichsten Bundesligisten und holten zusammen 16 der letzten 17 deutschen Meistertitel. Ihr erstes Aufeinandertreffen in dieser Saison in München am 31. Oktober endete nach vier Toren mit einem Remis.

Wenn Sie noch nie im legendären Signal Iduna Park in Dortmund waren oder unbedingt wieder dorthin möchten, könnte das die perfekte Gelegenheit sein. Hier liefert Ihnen GOAL alle wichtigen Ticketinformationen zum nächsten „Klassiker“: wie viel die Karten kosten, wo Sie sie kaufen können und vieles mehr.

Wann findet das nächste Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München statt?

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Bundesliga - Spielwoche 25
Signal Iduna Park

Wo gibt es Tickets für den Klassiker?

Offizielle Tickets für Heimspiele von Borussia Dortmund werden über die Verkaufskanäle des Vereins vertrieben. Wegen der hohen Zahl an Fanclubmitgliedern und der großen Nachfrage nach Dauerkarten sind die Kontingente für den freien Verkauf auf der offiziellen Website nach Verkaufsstart fast sofort ausverkauft.

Wenn Sie beim regulären Verkauf leer ausgehen, ist StubHub eine Anlaufstelle, falls die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für den Klassiker?

Die von Borussia Dortmund festgelegten offiziellen Ticketpreise für reguläre Bundesliga-Heimspiele liegen zwischen 18,50 € und 95,00 €. Bei besonders gefragten Bundesligaspielen, konkret gegen Bayern München und Schalke, kommt für Sitzplätze ein Aufschlag von 20 % hinzu.

Aktuelle Informationen zur Verfügbarkeit finden Sie im offiziellen Ticketportal des Vereins oder auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub.

Bayern München gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Bayern München gegen Borussia Dortmund: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Bundesligaduell der beiden Teams in der Münchner Allianz Arena endete am 31. Oktober 2026 mit 2:2. Bayern München ging zweimal in Führung, doch der BVB glich beide Male aus. Fabio Silva erzielte in der 89. Minute den entscheidenden Ausgleich.

Bayern München ist in den letzten fünf Klassikern ungeschlagen geblieben: Drei Siege und zwei Unentschieden stehen zu Buche. In diesen fünf Begegnungen erzielte Bayern elf Tore, Dortmund traf achtmal.

Head to Head

Borussia DortmundUnentschiedenBayern München
0
2
3
Bundesliga
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Bayern München
FCB
2
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Borussia Dortmund
BVB
2
END
Deutschland Super Cup
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
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Bayern München
FCB
2
END
Bundesliga
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Borussia Dortmund
BVB
2
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Bayern München
FCB
3
END
Bundesliga
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Bayern München
FCB
2
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BVB
1
END
Bundesliga
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Bayern München
FCB
2
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Borussia Dortmund
BVB
2
END
8Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5
BVB

BVB - Form

FCU
U0-0
SAB
S1-2
SGE
S1-0
SVW
S3-2
FCB
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCB

FCB - Form

RBL
S6-1
ARS
U2-2
SCF
S1-3
FCM
S6-1
BVB
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
19/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
8530278+1918
U
S
S
U
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
U
S
U
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
85121810+816
S
N
N
S
U
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
S
S
N
S
N
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
S
S
U
U
S
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
N
N
S
S
S
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
S
N
S
N
U
8
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
N
N
S
N
S
9
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
N
U
N
U
N
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
S
N
N
S
N
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
N
S
S
N
N
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
U
S
U
N
S
13
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
N
S
S
S
N
14
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
7223811-38
U
N
S
N
U
15
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
N
S
N
U
S
16
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
N
U
N
N
U
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
U
U
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
81161122-114
U
S
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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