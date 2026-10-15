Die UEFA Nations League kehrt mit einem brisanten skandinavischen Derby zurück: Dänemark empfängt Norwegen im Parken-Stadion in Kopenhagen. Beide europäischen Rivalen kämpfen um wichtige Punkte in der Gruppenphase und darum, wer sich anschließend mit dem Sieg brüsten darf.

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Wann ist Anstoß bei Dänemark gegen Norwegen in der UEFA Nations League A?

Dänemark gegen Norwegen findet im Parken-Stadion in Kopenhagen statt. Die Anstoßzeit wird noch von Ihrem regionalen Sender bekannt gegeben.

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Parken

Wo kann man Tickets für Dänemark gegen Norwegen kaufen?

Offizielle Spieltickets werden direkt über DBU Billetsalg verkauft, das offizielle Ticketportal des dänischen Fußballverbands für Heimspiele der Nationalmannschaft im Parken-Stadion. Fans sollten sich frühzeitig auf der offiziellen Plattform registrieren, um reguläre Tickets kaufen zu können, sobald der freie Verkauf beginnt.

Sollten die offiziellen Kontingente vollständig ausverkauft oder bestimmte Platzkategorien im offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sein, bieten Zweitmarktplattformen wie Ticombo eine Möglichkeit, wenn auf der offiziellen Seite keine Tickets mehr erhältlich sind.

Wie viel kosten Tickets für Dänemark gegen Norwegen?

Reguläre Einzeltickets kosten im offiziellen Ticketportal für Plätze hinter den Toren im Parken-Stadion je nach Kategorie ab etwa 35 €.

Auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei rund 78 €, wenn die regulären Kontingente bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Dänemark gegen Norwegen in der UEFA Nations League A: Alles Wissenswerte

Die Form von Dänemark und Norwegen

Dänemark hat in den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht, dabei acht Tore erzielt und acht kassiert. Zuletzt gab es in einem Freundschaftsspiel ein torloses Unentschieden gegen die DR Kongo. Nach einer Niederlage gegen Tschechien im Gesamtvergleich schied Dänemark zudem aus der WM-Qualifikation aus. Zu dieser Serie gehören auch ein 4:0-Sieg gegen Nordmazedonien und eine 2:4-Niederlage gegen Schottland.

Norwegen kommt in den letzten fünf Spielen auf drei Siege und zwei Niederlagen, bei acht erzielten und neun kassierten Toren. Zuletzt verlor Norwegen im WM-Viertelfinale mit 1:2 gegen England. Damit endete eine Serie, zu der Siege gegen Brasilien und die Elfenbeinküste in den K.-o.-Runden gehört hatten. Begonnen hatte dieser Abschnitt mit einem 3:2-Sieg gegen Senegal in der Gruppenphase.

Dänemark gegen Norwegen: Die jüngsten direkten Duelle

In den jüngsten direkten Duellen hat Dänemark die bessere Bilanz. Das letzte Aufeinandertreffen fand im Juni 2024 statt, als Dänemark ein Freundschaftsspiel zu Hause mit 3:1 gewann. In den letzten fünf erfassten Spielen zwischen beiden Teams gab es drei dänische Siege, ein Unentschieden und einen norwegischen Sieg. Die Duelle wurden überwiegend auf dänischem Boden ausgetragen, und Dänemark zeigte sich im Allgemeinen vor dem Tor effizienter. Norwegens verbesserte Form vor dieser Partie macht die bisherige Bilanz allerdings weniger aussagekräftig, als sie sonst erscheinen mag.







