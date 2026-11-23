Crystal Palace empfängt Sunderland am Mittwoch, 16. Desember 2026, im Selhurst Park in London.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen im Januar 2026 im Stadium of Light drehte Sunderland einen Rückstand und gewann dank Toren von Enzo Le Fée und Brian Brobbey mit 2:1. Das Viertelfinale im Carabao Cup ist das erste Duell der beiden Vereine in einem nationalen Pokalwettbewerb seit Jahrzehnten. Zugleich ist es der Auftakt zu zwei Spielen binnen kurzer Zeit: Schon vier Tage später treffen sie in der Premier League erneut aufeinander.

Hier liefert GOAL alle Informationen, die Ihr für den Ticketkauf zu Crystal Palace gegen Sunderland benötigt, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt Crystal Palace gegen Sunderland im Carabao Cup?

Crystal Palace gegen Sunderland findet am Mittwoch, 16. Desember 2026, im Selhurst Park in London statt.

Wie kauft man Tickets für Crystal Palace gegen Sunderland im Carabao Cup?

Für den Kauf von Tickets für das Carabao-Cup-Spiel zwischen Crystal Palace und Sunderland gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Kanäle von Crystal Palace (Heimfans): Tickets werden direkt über das offizielle Ticketportal und die Vorverkaufsstelle des Vereins verkauft. Der Verkauf erfolgt in mehreren Phasen: Zuerst sind Dauerkarteninhaber an der Reihe, die in der Regel ihren Platz für einen bestimmten Zeitraum reservieren können. Danach folgen Mitglieder mit kostenpflichtiger Mitgliedschaft und schließlich, sofern noch Plätze verfügbar sind, der freie Verkauf.

Tickets werden direkt über das offizielle Ticketportal und die Vorverkaufsstelle des Vereins verkauft. Der Verkauf erfolgt in mehreren Phasen: Zuerst sind Dauerkarteninhaber an der Reihe, die in der Regel ihren Platz für einen bestimmten Zeitraum reservieren können. Danach folgen Mitglieder mit kostenpflichtiger Mitgliedschaft und schließlich, sofern noch Plätze verfügbar sind, der freie Verkauf. Offizielle Kanäle von Sunderland (Auswärtsfans): Gästefans müssen ihre Tickets direkt über die offizielle Vorverkaufsstelle des Sunderland AFC kaufen. Die Gästekontingente für Pokal-Viertelfinalspiele werden nach festen Prioritätsstufen vergeben, die sich nach dem Dauerkartenstatus und den gesammelten Treuepunkten für Auswärtsspiele richten.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Crystal Palace gegen Sunderland im Carabao Cup?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Carabao-Cup-Spiel zwischen Crystal Palace und Sunderland:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten üblicherweise 15 bis 30 Pfund .

Kosten üblicherweise . Hospitality-Pakete: Die Preise beginnen bei etwa 85 Pfund und reichen bis 278 Pfund oder mehr.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Eintrittskarten: Ab etwa 45 bis 64 Pfund.

Crystal Palace gegen Sunderland im Carabao Cup: Alles Wissenswerte

Die Form von Crystal Palace und Sunderland

Crystal Palace hat in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor der Klub in der Premier League im Selhurst Park mit 1:3 gegen Liverpool. In diesem Zeitraum unterlag Palace außerdem Tottenham Hotspur mit 0:2 und Newcastle United mit 0:2. Der einzige Sieg gelang im selben Wettbewerb: Im Carabao Cup gewann Palace bei Fulham mit 1:0. In diesen fünf Spielen erzielte Palace fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Sunderland hat von den letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gab es in der Premier League einen 1:0-Sieg gegen Chelsea, nachdem Sunderland zuvor in der Europa League mit 0:2 gegen Dinamo Zagreb verloren hatte. Zu dieser Serie zählen auch ein 3:2-Sieg gegen Brentford im Carabao Cup und ein torloses Unentschieden gegen Leeds United. In den fünf Spielen erzielte Sunderland fünf Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Crystal Palace gegen Sunderland: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand am 17. Januar 2026 in der Premier League statt. Sunderland gewann zu Hause mit 2:1 gegen Crystal Palace. Zuvor hatten sich die Mannschaften im September 2025 im Selhurst Park 0:0 getrennt. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen kommt Sunderland auf zwei Siege und Palace auf einen; zudem gab es ein Unentschieden. Die Datensammlung enthält allerdings auch eine 0:4-Niederlage von Crystal Palace im Februar 2017.