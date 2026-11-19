Crystal Palace empfängt Manchester United am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Selhurst Park in London.

Im November 2025 sicherten Joshua Zirkzee und Mason Mount United mit ihren Toren in der zweiten Halbzeit einen 2:1-Sieg nach Rückstand im Selhurst Park. Im März 2026 gelang United im Old Trafford erneut ein 2:1-Sieg nach Rückstand: Nach einer Roten Karte für Maxence Lacroix in der zweiten Halbzeit trafen Bruno Fernandes und Benjamin Šeško.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Crystal Palace gegen Manchester United wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Crystal Palace gegen Manchester United in der Premier League?

Crystal Palace gegen Manchester United findet am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Selhurst Park in London statt.

Wie kauft man Premier-League-Tickets für Crystal Palace gegen Manchester United?

Für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Crystal Palace und Manchester United könnt Ihr Tickets auf folgenden Wegen kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf und Mitgliedschaften von Crystal Palace: Mitglieder von Crystal Palace haben Vorrang und können während der vorgesehenen Verkaufsphasen Tickets über das offizielle Ticketportal des Vereins kaufen. Bleiben Karten übrig, gehen sie gelegentlich in den freien Verkauf. Tickets von Dauerkarteninhabern, die nicht kommen können, werden mitunter auch über die offizielle Ticketbörse des Vereins angeboten.

Mitglieder von Crystal Palace haben Vorrang und können während der vorgesehenen Verkaufsphasen Tickets über das offizielle Ticketportal des Vereins kaufen. Bleiben Karten übrig, gehen sie gelegentlich in den freien Verkauf. Tickets von Dauerkarteninhabern, die nicht kommen können, werden mitunter auch über die offizielle Ticketbörse des Vereins angeboten. Offizieller Ticketverkauf und Mitgliedschaft bei Manchester United: Auswärtstickets für dieses Spiel werden über das offizielle Ticketsystem von Manchester United vergeben. Wegen der hohen Nachfrage gehen sie ausschließlich an Mitglieder des Executive Club und an Dauerkarteninhaber mit ausreichend Spielgutschriften, die sich nach dem bisherigen Besuch von Auswärtsspielen richten. Die Vergabe erfolgt per Verlosung oder über ein Treuepunktesystem.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, finden sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Crystal Palace gegen Manchester United?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Crystal Palace und Manchester United:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene: Kosten zwischen 63 und 80 £ .

Kosten zwischen . Offizielle Hospitality-Pakete für den Spieltag: Beginnen üblicherweise bei etwa 289 £ oder mehr.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im regulären Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Plätze aus Weiterverkauf und Ticketbörsen: Beginnen in der Regel bei etwa 92 £ .

Beginnen in der Regel bei etwa . Durchschnittlicher Ticketpreis: Schwankt zwischen 143 und 244 £ .

Schwankt zwischen . Premium-Plätze auf dem Zweitmarkt und VIP-Plätze: Beginnen in der Regel bei etwa 395 £ und reichen bis über 885 £.

Crystal Palace gegen Manchester United in der Premier League: Alles Wissenswerte

Crystal Palace gegen Manchester United: Die Form

Crystal Palace hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Dabei erzielte der Klub vier Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zuletzt gab es in der Premier League eine 1:3-Niederlage gegen Liverpool. In diesem Zeitraum verlor Palace in der Liga außerdem 0:2 gegen Tottenham Hotspur und 0:2 gegen Newcastle United. Ein 1:1 in der Europa League gegen Hoffenheim und ein Sieg im Carabao Cup gegen Fulham waren die einzigen weiteren Spiele in dieser Fünfer-Serie, in denen Palace nicht verlor.

Manchester United hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein turbulentes 4:4 in der Premier League gegen Aston Villa, das einem 3:2-Sieg in der Champions League gegen Roma vorausging. In der Liga unterlag United Chelsea mit 0:2 und dem AFC Bournemouth mit 0:3, in Europa verlor der Klub mit 1:4 gegen Como. In diesen fünf Spielen erzielte United zehn Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

Crystal Palace gegen Manchester United: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand am 1. März 2026 statt, als Manchester United Crystal Palace im Old Trafford in der Premier League mit 2:1 besiegte. Zuvor hatte United am 30. November 2025 auswärts im Selhurst Park mit 2:1 gewonnen. In den letzten fünf direkten Duellen kommt United auf drei Siege, Palace auf einen; hinzu kommt ein Unentschieden. Das deutlichste Ergebnis dieser jüngsten Duelle war allerdings Palaces 4:0-Sieg im Selhurst Park im Mai 2024.