Charlton Athletic empfängt Swansea City am Samstag, dem 12. Dezember 2026, im The Valley in London.

Ihre beiden Begegnungen in der EFL-Championship-Saison 2025/26 boten reichlich Dramatik. Zunächst gab es im November 2025 ein hart umkämpftes 1:1 im The Valley. Im bislang letzten Duell am letzten Spieltag jener Saison im Mai 2026 feierte Swansea einen 3:1-Heimsieg. Adam Idah traf spät doppelt, Leo Walta verwandelte einen Freistoß, nachdem Miles Leaburn zwischenzeitlich ausgeglichen hatte.

Lasst GOAL euch alles erklären, was ihr über Tickets für Charlton Athletic gegen Swansea City wissen müsst, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Charlton Athletic gegen Swansea City in der Championship?

Charlton Athletic gegen Swansea City beginnt am Samstag, dem 12. Dezember 2026, im The Valley in London.

England Championship - Spielwoche 21 12. Dez. 2026 - 10:00 The Valley, Charlton

Wie kann man Championship-Tickets für Charlton Athletic gegen Swansea City kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Championship-Spiel zwischen Charlton Athletic und Swansea City gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Heimtickets von Charlton Athletic: Tickets für Heimfans sind direkt über die offiziellen Ticketkanäle von Charlton Athletic erhältlich. Ihr könnt sie online über die Website des Vereins oder persönlich beziehungsweise telefonisch an der Ticketstelle im The Valley kaufen.

Tickets für Heimfans sind direkt über die offiziellen Ticketkanäle von Charlton Athletic erhältlich. Ihr könnt sie online über die Website des Vereins oder persönlich beziehungsweise telefonisch an der Ticketstelle im The Valley kaufen. Offizielles Gästekontingent von Swansea City: Für Fans der Gäste erhält Swansea City ein ausgewiesenes Gästekontingent, üblicherweise im Jimmy Seed Stand oder einem entsprechenden Gästebereich. Die Gästetickets werden über das offizielle Ticketsystem von Swansea City vergeben. Dabei sind zunächst Mitglieder der Jack Army und Inhaber von Dauerkarten in verschiedenen Vorverkaufsphasen an der Reihe, bevor der freie Verkauf beginnt.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Championship-Tickets für Charlton Athletic gegen Swansea City?

Hier ist eine Übersicht der geschätzten Ticketkosten für das Championship-Spiel zwischen Charlton Athletic und Swansea City:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Erwachsenentickets: Beginnen üblicherweise bei etwa 30 Pfund .

Beginnen üblicherweise bei etwa . Familienpakete: Das U12-Paket für zwei Erwachsene und zwei Kinder unter zwölf Jahren beginnt bei 50 Pfund . Ein Paket für zwei Erwachsene und zwei Kinder unter 18 Jahren kostet 60 Pfund .

Das U12-Paket für zwei Erwachsene und zwei Kinder unter zwölf Jahren beginnt bei . Ein Paket für zwei Erwachsene und zwei Kinder unter 18 Jahren kostet . Pakete für mehrere Spiele: Beginnen bei ungefähr 22,50 bis 24 Pfund.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Plätze an der Längsseite und reguläre Kategorien: Ab etwa 70 bis 78 Pfund .

Ab etwa . Unterrang und Plätze mit besonders guter Sicht: Liegen im Allgemeinen höher, bei 80 bis über 90 Pfund.

Charlton Athletic gegen Swansea City in der Championship: Alles Wissenswerte

Die Form von Charlton Athletic und Swansea City

Charlton holte aus den letzten fünf Championship-Spielen vier Punkte: einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt gab es am 7. November einen 2:1-Heimsieg gegen Sheffield United. Davor hatte Charlton allerdings 0:1 gegen die Bolton Wanderers und 0:3 gegen Middlesbrough verloren. In diesen fünf Partien erzielte Charlton fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Vor dem Erfolg gegen Sheffield United hatte die Mannschaft drei ihrer letzten vier Spiele verloren, was ihre Schwierigkeiten mit der Konstanz verdeutlicht.

Swansea verbuchte in den letzten fünf Championship-Partien einen Sieg und vier Niederlagen. Das herausragende Ergebnis war ein deutlicher 4:0-Erfolg gegen die Blackburn Rovers am 31. Oktober. Davor und danach standen allerdings eine 0:5-Niederlage gegen die Queens Park Rangers und ein 1:3 gegen Portsmouth. Swanseas jüngstes Spiel endete am 7. November mit einer 1:2-Niederlage gegen Birmingham City. In den fünf Partien erzielte Swansea sechs Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Das spiegelt dieselbe Unbeständigkeit wider, die die Saison der Mannschaft bislang geprägt hat.

Charlton Athletic gegen Swansea City: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Pflichtspiel zwischen den beiden Mannschaften fand am 2. Mai 2026 statt. Swansea City schlug Charlton Athletic dabei in der Championship zu Hause mit 3:1. Davor trennten sich die beiden Vereine im November 2025 im The Valley mit 1:1. Von den letzten fünf direkten Duellen in allen Wettbewerben gewann Swansea drei und Charlton eines; eine Partie endete unentschieden.